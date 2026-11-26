He is extinction.



Avengers: Doomsday arrives in theaters everywhere December 18. Get tickets now: https://t.co/HReh5UfF1M pic.twitter.com/FmZjxLSiew — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 26, 2026

Qué muestra el nuevo teaser de "Avengers: Doomsday" y cuándo se estrena

El nuevo spot lanzado este jueves 26 de noviembre llega apenas 72 horas después del tráiler final presentado el lunes —que acumuló 563 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, convirtiéndose en el avance más visto en la historia de Disney— y suma detalles clave de la película dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo: