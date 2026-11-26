Nuevo adelanto de "Avengers: Doomsday": Marvel lanzó otro avance inédito con un impactante cruce
Tras el récord del tráiler final, Marvel publicó este jueves un nuevo adelanto de "Avengers: Doomsday" con imágenes inéditas de Magneto y Doctor Doom.
A pocos días de haber pulverizado récords históricos con el lanzamiento de su tráiler final, Marvel Studios sorprendió este jueves 26 de noviembre con la publicación de un nuevo adelanto de "Avengers: Doomsday" que incluye material inédito del esperado cruce cinematográfico.
El breve avance promocional tiene como eje central un intenso enfrentamiento entre el Magneto interpretado por Ian McKellen y el Doctor Doom de Robert Downey Jr., en la recta final hacia el estreno en cines previsto para mediados de diciembre.
En las imágenes dadas a conocer este jueves, Magneto utiliza sus poderes magnéticos para intentar arrancarle la máscara metálica a Doctor Doom, dejando ver brevemente las cicatrices del rostro del villano y elevando aún más la expectativa de los fanáticos.
Qué muestra el nuevo teaser de "Avengers: Doomsday" y cuándo se estrena
El nuevo spot lanzado este jueves 26 de noviembre llega apenas 72 horas después del tráiler final presentado el lunes —que acumuló 563 millones de visualizaciones en sus primeras 24 horas, convirtiéndose en el avance más visto en la historia de Disney— y suma detalles clave de la película dirigida por los hermanos Anthony y Joe Russo:
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Magneto vs. Doctor Doom: el adelanto muestra por primera vez el choque directo entre el histórico líder mutante (Ian McKellen) y el gran antagonista de la cinta (Robert Downey Jr.), con un momento de máxima tensión alrededor de la máscara del villano.
Un cruce multiversal sin precedentes: la producción reunirá a distintas generaciones de héroes del Universo Cinematográfico de Marvel, incluyendo el regreso de Steve Rogers (Chris Evans), los X-Men clásicos (como Cíclope, Bestia, Mystique y Nightcrawler) y Los Cuatro Fantásticos.
Fecha de estreno en Argentina: "Avengers: Doomsday" llegará a las salas de cine de Argentina el miércoles 16 de diciembre de 2026, dos días antes de su desembarco en Estados Unidos.
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