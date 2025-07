Escándalo en escuela de Enfermería de Tucumán: profesor aprobaba a cambio de dinero y favores sexuales

Según su declaración, mientras se encontraba de licencia médica, el profesor Ricardo Palavecino quedó a cargo de los parciales y habría manipulado calificaciones, que no coincidían con las evaluaciones reales de los estudiantes.

Además presentó audios de conversaciones telefónicas, capturas de chats de Whatsapp y comprobantes de transferencias de dinero a billeteras virtuales, que involucraban a Palavecino y a una estudiante, Paola Villagra, que había obtenido su título de enfermera.

En ese marco, Villagra decidió reconoció haber sido la intermediaria entre los alumnos y Palavecino. "Yo era quien actuaba por pedido de Palavecino. Hay varios alumnos que pagaban para obtener sus notas, y yo era quien cobraba. Llegué a recibir 60, 70 mil pesos, obsequios, perfumes", dijo en declaraciones televisivas.

Esos cobros que realizaba a los alumnos luego se los transfería a Palavecino, quien en algunos casos también se exigían favores sexuales. “Las escuchas son muy explícitas: es su voz la que nombra a tal o cual estudiante. De su boca se escucha lo que pasó cada estudiante. Pero yo no estuve en el lugar de los hechos”, aclaró la enfermera.

Palavecino “decía que había tenido relaciones con algunos compañeros y compañeras. También hay fotos explícitas. Esto a cambio de la nota, de la promoción en algunas materias, de poder llegar al final de la materia", agregó Villagra.

“No sabía que iba a llegar a tanto. Siempre fue el tema del trabajo: yo tengo otra causa y creía que no iba a poder ejercer mi profesión, y él me decía que iba a ayudarme en el trabajo. Hasta que se nos fue de las manos. Muchos alumnos me llamaban y me explicaban que le pedía más dinero. 'Me sigue pidiendo plata aunque ya le pagué', me decían. Él era el que manejaba todo y no me hacía caso para parar", agregó la mujer sobre Palavecino.

En concreto, la Fiscalía cree que entre diciembre de 2023 y abril de 2024 Palavecino recibió sobornos a cambio de alterar calificaciones en el sistema académico, por lo que el fiscal Chit pidió el procesamiento de Palavecino por los delitos de cohecho y falsificación ideológica, involucrando también a Villagra como autora de cohecho pasivo.

En tanto, el decano de la Facultad de Medicina, de la cual depende la Escuela de Enfermería de Aguilares, dijo haber iniciado un sumario interno y que se tomarán “medidas ejemplares” contra los implicados en el caso judicial.