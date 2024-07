Fernando Burlando, contra Gustavo Valdés: "Ni siquiera pidió disculpas a la familia de Loan"

El abogado se mostró muy molesto con el accionar del gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés y apuntó: “Ni siquiera pidió disculpas a la familia por decir que estaba muerto y enterrado. Son cosas moral y éticamente delicadas. Después veremos que hay, porque la obstrucción a la justicia, el tratar de plantar pruebas falsas y violar el secreto de sumario son cuestiones delictivas, incumplimiento de un funcionario público".

Embed - FERNANDO BURLANDO: "Por MUCHO MENOS HAN INTERVENIDO PROVINCIAS"

Burlando también hizo referencia a una comunicación que se emitió en redes sociales sobre el caso de Loan Danilo Peña: "Nadie se comunicó luego del papelón del tuit. ¡Yo hubiese pedido disculpas de rodillas!”, criticó y exigió: “Hay que analizar si estas interferencias y la obstrucción con qué tienen que ver. Yo me equivoqué, pensé que era algo menor, no que se iban a involucrar terceras personas. Quienes están interfiriendo en el avance tienen un interés genuino para que no progresemos y el nexo está vinculado a esta organización".

En el marco de la investigación, el domingo la Justicia federal ordenó que se realizaran pruebas de luminol en la iglesia de la localidad de 9 de Julio y en la vivienda contigua al templo, donde vivía el comisario Walter Maciel, actualmente detenido e imputado como encubridor de la desaparición del nene.

"Son lugares para incluir o descartar. Los vecinos han observado movimientos extraños. En la comisaría fue donde surge la coartada de la mentira e ingenuidad para nosotros. En la parroquia vivía el comisario. Hay que investigar porque no se había hecho nada. Pedimos que se pase Luminol en todos los rincones de 9 de Julio", expuso Burlando en C5N.