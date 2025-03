Catalina pidió por la eliminación de Luz en Gran Hermano y liquidó a Tato: "Es un caracol soberbio"

En ese sentido, Gorostidi pasó por la sala de streaming e hizo un análisis de lo que vio en sus primeras horas dentro de la casa. Allí, apuntó muy duro contra el uruguayo y las redes sociales se revolucionaron. "Vengo a plantearles un montón de situaciones, que necesito por favor que las escuchen. El favorito (Tato) no es lo que todos pensamos", comenzó diciendo.

Y, siguió: "Es un buen pibe, lo vamos a querer, es un chico lindo. Es un terrible caracol, muy inteligente, todo lo que queramos, pero adentro de la casa es un caracol". Luego, agregó: "Literalmente, se levanta y está todo el día ahí sentado solo o pensando. Aburridísimo. Es súper soberbio. Claramente, me hubiese convenido a mí unirme a él, pero es imposible y no me interesa ese tipo de juego que está haciendo".

Por último, hizo una fuerte petición a sus fans: "Me encanta que se le haya ido Luciana y por favor, necesitamos que este domingo se vaya Luz".

Quiénes están nominados esta semana

Chiara Mancuso, sancionada por Gran Hermano

Sandra Priore, sancionada por Gran Hermano

Bati Larrivey, sancionado por Gran Hermano

Luz Tito, sancionada por Gran Hermano

Lourdes Ciccarone, sancionada por Gran Hermano

Selva Pérez

Katia Fenocchio

Tato Algorta

Eugenia Ruiz

Lucía Patrone

