La frase que Fidel Castro le dijo a Francella en Cuba y el actor jamás olvida

Guillermo Francella – Migue Granados- Playroom

“Me acuerdo que antes de viajar todos me decían: ‘Mirá que no vas a poder caminar eh’ y yo tenía que ir al Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana. Fui con Adrián Suar y Luis Scalella. Y dicho y hecho, cuando llegué me di cuenta que era como un Jefe de Estado. Fue muy, muy, muy fuerte”, agregó el actor, con una precisión imborrable.

Luego contó que todo el tiempo le decía que el Comandante lo quería ver, que era fanático de Poné a Francella, y que lo quería saludar. Estuvo una semana en la isla y ese encuentro se fue postergando, hasta que llegó el momento de regresar a Argentina.

Guillermo Francella – Migue Granados- Playroom

“Fue inolvidable. Me vinieron a buscar porque era el último día, ya tenía la valija medio hecha y estaba en la pileta del hotel. Veo que entra un tipo de fajina y digo: ‘¿Qué pasó?’. Se acercan a mí y me dicen: ‘Señor Francella, el Comandante lo quiere ver’. Me bañé rápido y les dije ‘Miren que el avión sale...’. ‘Tranquilo, no sale’, me dijeron”, recordó Guille.

Luego de toda esta introducción, respondió la consulta que le había hecho el conductor. “Lo vi y fue muy fuerte. Me dijo la mejor frase que escuché por años y me emocionó mucho: ‘¿Tú eres consciente de lo que es hacer feliz a un pueblo? Tú haces feliz a mi pueblo’. Fue una cosa inolvidable. Estuve como una hora y pico con él”.