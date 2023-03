Fundación Medifé Edita presenta "Anotaciones en Shakespeare"

“Esta obra busca transmitirnos los bordes de las pasiones humanas, encontrar nuestra condición atravesada en los personajes de ficción del gran Bardo, nuestras propias ficciones como sujetos, como un narrador activo. Con el foco puesto en el psicoanálisis, de Freud y Lacan, y siguiendo los senderos de Shakespeare, el autor nos invita a adentrarnos con él en las sombras y las luces de la vida” expresó Daniela Gutierrez, Gerenta General de la Fundación Medifé.

El libro se suma a Lecturas éxtimas, colección en la que lo éxtimo, lo exterior a lo específico del psicoanálisis, se ofrece para alimentar una reflexión sobre la práctica y la teoría; y así se vuelve parte de un modo enriquecido de leer. Es una colección dirigida por Mariana Trocca.

El e-book se puede descargar sin cargo en el siguiente link: https://www.fundacionmedife.com.ar/anotaciones-en-shakespeare

Se reproduce aquí un fragmento de la Introducción

“Cuando comencé a leer a Shakespeare, instigado inicialmente por la lectura de Freud, me llamó la atención la gran agresividad presente en los textos del Bardo: los asesinatos, los suicidios, los delitos, las conspiraciones, y también los desencuentros. Las peculiaridades del ser humano, sus amores, sus odios e inclusive su desprecio por los otros que están presentes en toda su obra.

Las mujeres imaginadas por el poeta, marcadas siempre por la pasión –desde la ingenua Ofelia, la honesta Cordelia y su amor filial, la pérfida Lady Macbeth y la fingida Catalina en su resistencia amorosa, hasta el amor nacido de la admiración en Desdémona y la pasión completa de Julieta–, nos revelan el alcance de la profunda comprensión de Shakespeare acerca de la naturaleza femenina.

Sus historias recuerdan mucho a las de los hermanos Grimm, marcadas por la maldad, por la perversión propia de la infancia que, en alguna medida, perdura la vida entera y nos involucra a todos, constituyéndose, muchas veces, en problemas, tanto para quien la ejerce como para quien la padece. Pero, esas características trabajadas por la literatura, bajo el efecto de la sensibilidad estética, nos ayudan a ir comprendiendo la vida.

Las reglas y las costumbres sociales están al servicio de la moral de cada época, la cual tiende siempre a dar mucho a pocos y poco a muchos. Si a los hombres les toca gobernar y a las mujeres servir, La fierecilla domada nos muestra la revuelta frente a ese status quo. La potestad del padre sobre los hijos necesita tener un límite. Lo que el hombre y la mujer hacen uno por el otro debe estar motivado por el amor.

Si es simple reconocer al amor como Eros –como sentimiento de atracción del sujeto por el objeto de deseo–, el amor como lazo, como unión con el otro que, reconocido también como un ser deseante, ese amor que de dos hace uno, no es de fácil reconocimiento. La entrega y la reciprocidad exigidas por el amor requieren una madurez que no siempre se alcanza. Entonces, las normas de conducta se constituyen como otra forma de aproximación, como se ve en los casamientos contratados entre los padres de los novios, la exigencia de que la hija mayor se case primero, la prohibición del incesto, etcétera. La ley es considerada como si fuera un sustituto del amor, pero este es, antes, dependiente del reconocimiento de la ley. Y como esas normas en general no son satisfactorias, las relaciones extraconyugales, fuera de la ley, pasan a ser, muchas veces, el lugar común.

La elección de los objetos amorosos es difícil, tan difícil como la elección de los demás objetos. Quien no sabe lo que quiere, recurre a menudo a los adivinos, creyendo que los filtros de amor garantizarán su realización. Entonces, lo que uno quiere para sí frecuentemente se transforma en objeto de deseo del otro y, cuando alguien no logra realizar su deseo, surgen los celos. El pasto del vecino es siempre más verde. En Otelo, el Moro de Venecia, más verde es el rango militar del otro y, para conseguir lo que quiere, valen las conspiraciones y hasta los asesinatos.

