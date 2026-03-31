La tajante decisión del Galatasaray sobre Mauro Icardi: "El club dejó de darle los..."
En medio del conflicto del futbolista con Wanda Nara, la tensión con el club turco va en aumento. Los detalles en la nota.
Mauro Icardi vuelve a quedar en el centro de la escena por un nuevo episodio de tensión con Galatasaray, en paralelo al conflicto legal que mantiene con Wanda Nara.
Durante la emisión de Mitre Live, el conductor Juan Etchegoyen dialogó con la periodista Naiara Vecchio, quien brindó detalles sobre el reciente viaje del delantero a la Argentina: “Esta vez Mauro y la China se fueron en un vuelo de línea, se iban a ir por una aerolínea y al final se fueron por otra: el club dejó de darle los vuelos privados en medio del conflicto que mantiene el futbolista con su ex Wanda Nara”.
“Él tenía previsto irse el viernes a la noche porque ya tenía pasaje y tuvo que sacar otro pasaje y tuvo que dejar abierto ese pasaje para otro momento. Los vuelos privados de Icardi los pagaba el club. Lo de los vuelos se cortó y ya no los tiene, era un acuerdo que había hecho Wanda Nara y su representante Elio Pino con el club cuando Mauro llegó a Turquía”, agregó, marcando el fin de ese beneficio.
En cuanto a lo que viene para el jugador, la situación aparece incierta: “Si continúa en Galatasaray, firmará por un dinero muy menor al que percibe hoy. Está complicada la situación porque de aceptar tendrá muchos menos beneficios. Están viendo si se va a Juventus que está difícil también y lo de River Plate está descartado”.
Actualmente, el delantero solo “tiene otras ofertas de clubes menores del mundo”.
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