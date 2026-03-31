La tajante decisión del Galatasaray sobre Mauro Icardi: "El club dejó de darle los..."

“Él tenía previsto irse el viernes a la noche porque ya tenía pasaje y tuvo que sacar otro pasaje y tuvo que dejar abierto ese pasaje para otro momento. Los vuelos privados de Icardi los pagaba el club. Lo de los vuelos se cortó y ya no los tiene, era un acuerdo que había hecho Wanda Nara y su representante Elio Pino con el club cuando Mauro llegó a Turquía”, agregó, marcando el fin de ese beneficio.