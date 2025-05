Guillermo Moreno y Fabio Cuggini, casi a las trompadas en Lo del Turco: insultos, gritos, amenazas y abandono

Y esta vez, lo que empezó con chicanas y reclamos políticos, casi termina en otra pelea. A Moreno no le gustaron las acusaciones que lanzó el también excandidato a presidente de Boca, y estalló.

"Vos no me cantás un carajo a mí. Qué mierda me vas a cantar a mí, boludazo", arrancó a los gritos el exfuncionario nacional.

En un principio, Cuggini parecía no enroscarse, y solo acotó que "la gente va a sacar su opinión" sobre el también exprecandidato presidencial.

"Esto va a terminar mal, porque vos sos un gil", lo amenazó Moreno, y entonces el estilista reaccionó y redobló la apuesta. "Vos sos un crápula. Me saqué los anteojos. Para mí vos sos un crápula que está nervioso".

cuggini moreno

La situación se calmó, pero enseguida escaló, con ambos protagonistas casi cara a cara, y con amenazas de todo tipo. "Hay muchas botellas acá y sería un espectáculo ridículo. No rompas más los huevos porque me estás rompiendo los huevos", lo cruzó el político, como dando a entender que iba a producirse una pelea física.

"Yo tengo ganas de decir lo que tengo que decir. ¿Que me vas a pegar con la botella?", la siguió Cuggini, por lo que Moreno, reconoció: "Vamos a ver lo que hacemos".

Ya con el Turco en el medio, y otros de los presentes intentando calmar la disputa, hasta entonces verbal, los insultos continuaron.

"Lastimame, Moreno, pedazo de pelotudo", lanzó el peluquero. "Pedazo de boludo vos", le respondió el exsecretario de Comercio, hasta que Cuggini finalmente decidió dejar el estudio.

fabio cuggini moreno

El segmento que se vio por streaming fue capturado por un usuario y al llegar a X se volvió viral.