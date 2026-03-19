Impactante video: un policía de Mar del Plata golpeó a una mujer que intentaba hacer una denuncia

El desenlace fue un ataque físico en la entrada de la comisaría. El policía se levantó de su escritorio, la empujó y la golpeó hasta que ambos cayeron al suelo.

Tras la agresión, el uniformado se refugió en una oficina trasera golpeando las paredes, mientras otros efectivos se acercaban sorprendidos por los gritos de auxilio de la mujer.

Gracias a las pruebas fílmicas y al testimonio de los presentes, las autoridades de Seguridad actuaron de oficio. El medio local 0223 confirmó que el subteniente fue separado de su cargo de forma inmediata y se inició un sumario administrativo en Asuntos Internos, además de la causa penal correspondiente por lesiones y abuso de autoridad.