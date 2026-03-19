Impactante video: un policía de Mar del Plata golpeó a una mujer que intentaba hacer una denuncia
Un subteniente fue desafectado de forma inmediata luego de quedar grabado insultando y golpeando a una mujer que quiso denunciar un caso de estafa.
Un subteniente de la Policía Bonaerense fue desafectado de la fuerza tras protagonizar un violento episodio en la Comisaría 16° de Mar del Plata. El efectivo no solo se negó a tomarle la denuncia a una mujer, sino que terminó agrediéndola físicamente, un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad y el teléfono celular de la víctima.
La situación comenzó el jueves pasado, cuando una mujer y su pareja acudieron a la seccional para denunciar una modalidad de estafa en Facebook. Según la víctima, un perfil falso utilizaba la dirección de su comercio familiar como punto de entrega para ventas fraudulentas, lo que generaba reclamos de clientes engañados en su propio local.
La respuesta del policía fue la que detonó la tensión: tras consultar con un compañero, le informó a la mujer que "no había delito penal" porque aún no le habían robado nada físico, y le sugirió que simplemente reportara el perfil ante la red social.
Mar del Plata: de la negativa a tomar la denuncia a la agresión
Ante la insistencia de la mujer, quien advirtió que denunciaría la falta de asistencia policial ante la DDI, el subteniente reaccionó con violencia verbal. "Andá a lavarte el or...", le espetó, mientras que cuando la víctima intentó filmarlo con su celular para dejar constancia del maltrato, el efectivo perdió el control.
El desenlace fue un ataque físico en la entrada de la comisaría. El policía se levantó de su escritorio, la empujó y la golpeó hasta que ambos cayeron al suelo.
Tras la agresión, el uniformado se refugió en una oficina trasera golpeando las paredes, mientras otros efectivos se acercaban sorprendidos por los gritos de auxilio de la mujer.
Gracias a las pruebas fílmicas y al testimonio de los presentes, las autoridades de Seguridad actuaron de oficio. El medio local 0223 confirmó que el subteniente fue separado de su cargo de forma inmediata y se inició un sumario administrativo en Asuntos Internos, además de la causa penal correspondiente por lesiones y abuso de autoridad.
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