Emergencia climática en Mar del Plata: suspenden las clases por el fuerte temporal

Cómo sigue el temporal en Mar del Plata

Agravamiento del pronóstico: Se espera un aumento crítico en la velocidad del viento proveniente del sector sur y sudoeste.

Incidentes previos: El municipio confirmó que los reportes por caída de árboles y postes se han multiplicado en las últimas horas, lo que eleva el riesgo para la circulación.

El panorama para las próximas horas es complejo, con alertas que escalan en intensidad según el SMN:

Viernes tarde/noche: Alerta amarillo por vientos y lluvias persistentes.

Sábado madrugada/mañana: Alerta naranja por vientos intensos, con ráfagas que podrían alcanzar o superar los 100 kilómetros por hora .

Sábado tarde/noche: Se mantiene el alerta amarillo, con un mar que presentará un oleaje muy peligroso.

Recomendaciones de seguridad

Desde Defensa Civil instan a la comunidad a extremar los cuidados para evitar accidentes:

No circular: Evitar salir a la calle a menos que sea una urgencia extrema.

Objetos sueltos: Asegurar macetas, chapas o cualquier elemento en balcones y patios que pueda ser volado por el viento.

Residuos: Respetar los horarios de recolección y no sacar basura para evitar que tape los desagües.

Emergencias: Ante cualquier inconveniente, están habilitadas las líneas 103 (Defensa Civil) y 107 (SAME).

El Consejo Escolar ratificó que la suspensión es total y abarca a todas las jefaturas de gestión estatal y privada, priorizando la seguridad de alumnos, docentes y personal auxiliar ante un temporal que promete ser el más fuerte de lo que va del año.