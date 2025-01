Imputaron al joven que mató a una madre y su hija tras circular a 120 k/h en Rosario

picada rosario

“Estaba cegado. Yo tenía miedo, pensé que me moría. Me agarré fuerte. No sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre. Agustín estaba enfocado en seguir a la moto, no le importó nada, ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Un inconsciente”, sostuvo Giovanna.

El siniestro ocurrió a la salida del túnel, donde el vehículo embistió a Tania Gandolfi, de 40 años, y a sus hijas, Agustina Magalí (17) y Victoria (6). Tanto Tania como Agustina fallecieron en el acto, mientras que la niña más pequeña fue atendida y ya regresó a Córdoba.

picada rosario

El esposo y padre de las víctimas, Diego García, también prestó declaración. Su testimonio dejó una frase que resumió el impacto del hecho: “¿Vos viste lo que hiciste?”, le dijo a López Gagliasso tras el choque. Según relató, el joven respondió friamente: “Y… mirá cómo me quedó el auto”.

En la investigación, se descartó que Giovanna y Agustín tuvieran una relación sentimental, como se creyó inicialmente. Solo eran amigos y él la estaba llevando a su casa al momento del choque que terminó en tragedia.