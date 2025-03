Murió la actriz Mary Longo, exponente de las artes escénicas de Rosario

El comunicado de la Asociación Argentina de Actores tras el fallecimiento de Mary Longo

"Con profundo pesar, despedimos a la actriz Mary Longo, destacada exponente de las artes escénicas en la ciudad de Rosario. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento", comenzaron diciendo.

Y, siguieron: "A lo largo de su trayectoria teatral, participó en numerosas producciones, entre ellas La Nona, Volvió una noche, ¿Qué nos sucede, vida?, Esperando la carroza, Noche fantástica y Como dice mamá, entre otras, dejando una huella imborrable en la escena local".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/actoresprensa/status/1900904363448492455?t=FakIwMJtcZHQBXPhhqU6fw&s=19&partner=&hide_thread=false Con profundo pesar, despedimos a la actriz Mary Longo, destacada exponente de las artes escénicas en la ciudad de Rosario. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos en este difícil momento.https://t.co/BeP2HAw9fK pic.twitter.com/EUsQPAltjd — Asociación Argentina de Actores (@actoresprensa) March 15, 2025

Murió la actriz Gladys Mancini

Este miércoles se conoció la triste noticia del fallecimiento de Gladys Mancini, modelo y actriz que tuvo sus inicios en los años 60. La Asociación Argentina de Actores dio a conocer esta información de la artista, que tenía 85 años, y aún se desconocen los motivos del deceso.

Gladys comenzó haciendo publicidad, y luego se volcó a la pantalla, debutando, por ejemplo, de la mano de Pepe Biondi y Viendo a Biondi, en 1961.

La artista fue una de las populares secretarias del emblemático ciclo Si lo sabe, cante, de Roberto Galán, donde logró una gran popularidad junto a sus compañeras Jorgelina Aranda, Dorita Delgado, Stella Maris Muñoz, Petty Castillo y Ángeles Cudós.

Gladys se alejó de los medios, pero regresó en 2019, cuando se metió en la polémica de Anabela Ascar y la herencia de Héctor Ricardo García. En ese momento, la actriz pasó por Intrusos y apuntó contra la periodista. Sobre los bienes en juego, mencionó: “Ella siempre quiso quedarse con la casa. Me lo dijo una vez su mamá. Yo le decía que había una hija a la que le correspondía esa casa y ella se enojaba conmigo”.

El motivo por el cual habló del tema fue porque eran amigas, pero la relación se rompió de un día para el otro, y así lo graficó: “En 2015 me peleé con ella por el tema de la casa. Porque era monotemática con eso. Decía todo el tiempo 'mi casa, mi casa, mi casa'. Entonces me cansé y le dije que esa casa era de Héctor y que si algún día él no estaba, quedaba para su hija”

Gladys Mancini