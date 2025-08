Investigación por la muerte de Mila Yankelevich: el Gobierno echa a funcionario de Secretaría de Transporte

La Junta de Seguridad en el Transporte (JST), organismo dependiente del Ministerio de Economía, participa como Estado con Intereses de Consideración debido a que el hecho involucra a ciudadanos argentinos fallecidos y heridos de gravedad.

La participación argentina busca garantizar que los familiares de las víctimas cuenten con información técnica clara y verificada durante el proceso de investigación. Aunque no habrá expediente judicial local, la JST podrá emitir recomendaciones una vez finalizada la revisión del siniestro.

accidente nautico miami mila yankelevich

Sin embargo, la conducción total de la investigación está en manos de la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG), y la intervención de Argentina se limita al intercambio de información técnica con el objetivo de garantizar una pesquisa transparente, imparcial e independiente.

Este mismo viernes había surgido una versión diferentes sobre la participación argentina en la investigación, por lo que ahora desde el Gobierno comunicaron que se le pidió la renuncia al Cap. Marcelo Covelli, a cargo de la dirección de investigación de sucesos marítimos de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), dependiente de la Secretaría de Transporte.

Los motivos de la terminante decisión tienen que ver con que acusaron a Covelli de divulgar información incorrecta en nombre de la JST acerca de la investigación en curso sobre las causas del incidente ocurrido en Miami Beach el lunes pasado, sobre la cual el organismo argentino no tiene participación directa.

"La investigación se encuentra a cargo de la Guardia Costera estadounidense (USCG) y la Argentina participa, a través de la JST, como Estado con Intereses de Consideración, en virtud de que hubo personas de nacionalidad argentina fallecidas o con lesiones graves. Esto solo implica el intercambio de información para asegurar una investigación objetiva, imparcial e independiente", ratificaron fuentes oficiales.

Al mismo tiempo, volvieron a aclarar que el Estado argentino no está investigando directamente las causas del incidente ni se está abriendo una investigación paralela a la de la Guardia Costera estadounidense porque no corresponde iniciar una investigación sobre la que no tiene jurisdicción.