La Anmat prohibió la venta en todo el país de una marca de lavandina: cuál no comprar

A raíz de esa presentación, el organismo inició una serie de verificaciones y constató que la lavandina no estaba inscripta en sus registros oficiales.

Además, los inspectores no lograron identificar un establecimiento responsable de su elaboración. La Anmat envió una notificación postal a la dirección de la firma que figuraba en redes sociales, pero no obtuvo respuesta.

También solicitó información a la autoridad sanitaria de la provincia de Buenos Aires, que confirmó que no existían antecedentes de registro del producto en esa jurisdicción.

Ante estas irregularidades, el organismo dispuso la prohibición preventiva debido a que se desconocen las condiciones en las que se fabrica la lavandina. La disposición señala que la medida busca proteger a los consumidores, ya que la falta de registros impide acreditar que el producto haya sido elaborado y fiscalizado conforme a la normativa sanitaria vigente.

Disposición 6539/2026: