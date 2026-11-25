Durante el operativo, los agentes identificaron 31 envases de 440 mililitros, con vencimiento declarado en diciembre de 2028. Sin embargo, las etiquetas no contenían datos sobre el lote, el fabricante o importador responsable ni números de registro sanitario, elementos necesarios para verificar su origen y las condiciones en las que fueron elaborados.

La representante de MDF S.R.L. explicó que la empresa había comercializado el producto por internet hasta el 10 de septiembre de 2026. Según declaró, una plataforma había retirado las publicaciones porque la firma no contaba con las autorizaciones correspondientes. También indicó que el aerosol llegaba terminado desde un proveedor y que la marca GMP era incorporada a pedido de la distribuidora.

Qué resolvió la ANMAT y quiénes quedaron bajo investigación

La inspección permitió tomar una unidad como muestra, mientras que las otras 30 quedaron inhibidas preventivamente para su uso, venta y distribución. Los envases fueron resguardados en una caja cerrada, identificada y firmada por los inspectores, bajo custodia de la empresa hasta que las autoridades provinciales definan su destino.

En paralelo, el organismo dispuso un sumario sanitario contra MDF S.R.L. y Jorge Omar Kazlauskas, señalado como proveedor del producto. La investigación también incluyó una inspección en el domicilio de Lanús consignado en la factura de compra, donde un familiar del titular manifestó que se dedicaban a distribuir artículos, aunque no a fabricarlos.

La ANMAT informó que no encontró registros del aerosol en el Registro de Especialidades Medicinales ni habilitaciones sanitarias vigentes a nombre de GMP o de Jorge Omar Kazlauskas para las actividades reguladas que fueron consultadas. Por ese motivo, cuestionó tanto la tenencia y comercialización del producto como el desarrollo de tareas sujetas a fiscalización sin las autorizaciones correspondientes.

Las empresas involucradas podrán presentar un recurso de reconsideración en un plazo de 20 días hábiles administrativos o uno de alzada dentro de los 30 días hábiles administrativos. Además, la disposición contempla la posibilidad de iniciar una acción judicial durante los 180 días hábiles judiciales posteriores a la notificación.