ANMAT prohibió tres suplementos dietarios para fortalecer músculos y huesos

Uno de los productos alcanzados por la prohibición es el “Super calcio cubano”, cuyo rótulo lo presentaba como una “vitamina para calcificar los huesos” y mencionaba ingredientes como vitamina E, calcio, magnesio, zinc, fósforo, hierro, guanábana, levadura de cerveza y cartílago de tiburón.

Suplemento dietario.

Además, la etiqueta atribuía al suplemento posibles efectos sobre una extensa lista de problemas de salud. Entre ellos figuraban artritis, artrosis, lumbago, osteoporosis, reumatismo, caída del cabello, agotamiento físico, dolores musculares y Parkinson. El envase indicaba que podía ser usado por adultos y niños, pese a que no contaba con registro ante la autoridad nacional.

El segundo producto, denominado “Suplemento nutritivo 0.44”, también se comercializaba con supuestas aplicaciones terapéuticas. Su presentación consignaba calcio, vitamina B12 y vitamina E, y aseguraba que podía utilizarse frente a síntomas o afecciones como gota, reumatismo, fracturas, parálisis facial, calambres, mareos, dolor de huesos, hinchazón y deterioro visual.

En su listado de componentes, el rótulo incluía palo huasca, carqueja, vitaminas C, D, E y B12, calcio, zinc, magnesio y cartílago de tiburón. También afirmaba que “regenera los tejidos” y que puede ayudar frente al “agotamiento” y la “vejez prematura”.

La tercera prohibición recayó sobre el “Ungüento de árnica + coca”, que era vendido en la vía pública en Quilmes. El envase señalaba que se trataba de una “nueva fórmula con aceite de cannabidol”, de industria uruguaya y le atribuían efectos terapéuticos comparables a los de un medicamento.

Disposición 6457/2026: