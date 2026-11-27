La ANMAT retiró del mercado un medicamento para la diabetes por sus riesgos cardiovasculares
La medida alcanza a la rosiglitazona, comercializada en Argentina como Glimide® 8 mg, y responde a los riesgos cardiovasculares asociados a su uso.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) suspendió la fabricación, comercialización, importación y uso de rosiglitazona, un medicamento utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2. La medida fue publicada el 25 de noviembre en el Boletín Oficial y llega casi 20 años después de las primeras alertas sobre su seguridad cardiovascular.
En Argentina, el medicamento se comercializaba con el nombre de Glimide® 8 mg, del Laboratorio Beta, en envases de 30 comprimidos.
¿Qué es la rosiglitazona y por qué se retira del mercado?
Aprobada en Estados Unidos en 1999, la rosiglitazona aumenta la sensibilidad del organismo a la insulina, una hormona que interviene en la regulación de los niveles de azúcar en sangre.
Sin embargo, con el paso de los años, su uso se asoció con distintos efectos adversos, entre ellos el aumento de peso, la retención de líquidos, la insuficiencia cardíaca y las fracturas.
En 2007, una investigación publicada en The New England Journal of Medicine, que reunió información de más de 27.000 participantes, alertó sobre un posible aumento del riesgo de infarto de miocardio.
Dos años después, un estudio publicado en The Lancet, que siguió a 4.447 pacientes durante 5 años y medio, encontró que quienes recibían rosiglitazona tenían más del doble de riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca que requiriera internación o provocara la muerte.
En 2010, la Agencia Europea de Medicamentos recomendó suspender su comercialización al considerar que los riesgos superaban los beneficios del tratamiento.
La decisión argentina se produce 16 años después de aquella medida, tras una nueva evaluación de los estudios científicos y los reportes internacionales de posibles efectos adversos.
¿Qué deben hacer los pacientes que toman este medicamento?
Quienes estén tomando rosiglitazona deben suspender su uso y comunicarse cuanto antes con su médico para establecer un tratamiento alternativo y evitar una descompensación de la diabetes.
La aparición de falta de aire, hinchazón de las piernas o aumento rápido de peso requiere una evaluación médica. Si la dificultad para respirar es intensa, se debe consultar de urgencia.
Es importante aclarar que la medida no alcanza a la pioglitazona, otro medicamento de la misma familia, ni al resto de los antidiabéticos.
En las últimas dos décadas, el tratamiento de la diabetes tipo 2 cambió considerablemente. Hoy contamos con medicamentos que, además de controlar los niveles de azúcar en sangre, han demostrado reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares y renales.
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