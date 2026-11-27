Dos años después, un estudio publicado en The Lancet, que siguió a 4.447 pacientes durante 5 años y medio, encontró que quienes recibían rosiglitazona tenían más del doble de riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca que requiriera internación o provocara la muerte.

En 2010, la Agencia Europea de Medicamentos recomendó suspender su comercialización al considerar que los riesgos superaban los beneficios del tratamiento.

La decisión argentina se produce 16 años después de aquella medida, tras una nueva evaluación de los estudios científicos y los reportes internacionales de posibles efectos adversos.

¿Qué deben hacer los pacientes que toman este medicamento?

Quienes estén tomando rosiglitazona deben suspender su uso y comunicarse cuanto antes con su médico para establecer un tratamiento alternativo y evitar una descompensación de la diabetes.

La aparición de falta de aire, hinchazón de las piernas o aumento rápido de peso requiere una evaluación médica. Si la dificultad para respirar es intensa, se debe consultar de urgencia.

Es importante aclarar que la medida no alcanza a la pioglitazona, otro medicamento de la misma familia, ni al resto de los antidiabéticos.

En las últimas dos décadas, el tratamiento de la diabetes tipo 2 cambió considerablemente. Hoy contamos con medicamentos que, además de controlar los niveles de azúcar en sangre, han demostrado reducir el riesgo de complicaciones cardiovasculares y renales.