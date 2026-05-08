La Ciudad anunció el inminente traslado de la Cárcel de Devoto: cuándo se hará

A fines del mes pasado, el GCBA aprobó una nueva prórroga para la finalización del Complejo Penitenciario Federal. La medida fue oficializada mediante la Resolución N.º 119/MMIGC/26, publicada en el Boletín Oficial, que convalida una ampliación de plazo de 91 días corridos. De esta manera, la finalización de los trabajos quedó fijada para el 30 de junio de 2026.

El proyecto corresponde a la etapa 4 del complejo penitenciario, cuya ejecución fue adjudicada a la empresa CRIBA S.A. por un monto cercano a los 97 mil millones de pesos. La obra había sido contratada en diciembre de 2024 con un plazo original de 12 meses, pero desde entonces registró sucesivas modificaciones tanto en los tiempos como en el presupuesto.

Según detalla la resolución, durante el desarrollo de los trabajos se aprobaron distintos balances de economías y demasías —ajustes técnicos habituales en la obra pública— que implicaron variaciones en los costos, además de prórrogas anteriores que ya habían extendido el cronograma hasta marzo de este año.

La nueva extensión fue solicitada por la empresa contratista junto con la actualización del plan de trabajos y la curva de inversión. La propuesta recibió el aval de la inspección de obra y de las áreas técnicas del Ministerio de Movilidad e Infraestructura.

El complejo penitenciario en Marcos Paz es una de las obras de infraestructura más relevantes impulsadas por la administración porteña, ya que permitirá avanzar con el cierre definitivo de la cárcel de Devoto, la última unidad penitenciaria federal que permanece dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

En enero de 2025, un comunicado del detallaba: “Una vez terminada la obra y que se autorice el traslado de los presos del penal de Devoto a Marcos Paz, la Legislatura porteña definirá el uso que se le dará a los terrenos comprendidos por las calles Pedro Lozano, Desaguadero, Nogoyá y Bermúdez, en la Comuna 11”.

“La nueva cárcel está dentro de un predio de 80 hectáreas y tendrá una capacidad de alojamiento de 2.240 plazas. Tendrá cuatro unidades con un edificio de administración, uno de programas y servicios (EPS) para el comando de seguridad interna de la unidad, un área de salud, salas de videoconferencia para internos y profesionales, áreas de visitas, un gimnasio y un sector educativo para talleres de trabajo y capacitación laboral. También habrá un espacio para el distribuidor de raciones alimentarias y un campus determinado por los módulos de alojamiento dividido en cinco sectores independientes con canchas de fútbol y espacios para huertas”, agregaron en un comunicado del Gobierno porteño.