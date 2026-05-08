Mapa en vivo de las lluvias hoy viernes en el AMBA: a qué hora mejora el clima
Tras el paso de las tormentas, Buenos Aires espera por más lluvias en el cierre de la semana, aunque llega la estabilidad.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesó el paso de un fenómeno de ciclogénesis con lluvias durante varias horas y tormentas fuertes, y mientras se derrumban las temperaturas, se espera que siga la inestabilidad, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En principio, y luego de las fuertes precipitaciones del jueves, el desplome térmico y el frío comenzará a sentirse con todo desde este viernes, que además se espera que continúe con mal clima.
De esta manera, el cierre de la semana mantendría la tendencia climática, con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana y una marcada presencia de vientos en la tarde y noche. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre 8 grados de mínima y 14 de máxima.
Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA
Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.
Cómo sigue el clima en el AMBA
El viento continuará el sábado para que sigan en descenso las temperaturas, que entonces rondarán entre 7 y 14 grados, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado.
El domingo se estabilizarán las condiciones, pero se mantendrá el frío con todavía temperaturas más bajas. El cierre del fin de semana será con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a despejado en la tarde y noche; junto a una mínima de 4 grados y una máxima de 16.
El frío seguirá acechando en la Ciudad y el conurbano durante el inicio de la nueva semana, con un lunes que tendría cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; con 6 grados de mínima y 18 de máxima.
Se espera un leve ascenso térmico a partir del martes, que tendría cielo entre algo y parcialmente nublado; con marcas de entre 8 y 17 grados.
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