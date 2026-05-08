Mapa en vivo de las lluvias hoy viernes en el AMBA: a qué hora mejora el clima

Mapa en vivo de las lluvias y tormentas en el AMBA

Se puede seguir en vivo la tormenta, con lluvias fuertes, que azota al Área Metropolitana de Buenos Aires a través de la plataforma Windy.

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Cómo sigue el clima en el AMBA

El viento continuará el sábado para que sigan en descenso las temperaturas, que entonces rondarán entre 7 y 14 grados, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado.

El domingo se estabilizarán las condiciones, pero se mantendrá el frío con todavía temperaturas más bajas. El cierre del fin de semana será con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a despejado en la tarde y noche; junto a una mínima de 4 grados y una máxima de 16.

El frío seguirá acechando en la Ciudad y el conurbano durante el inicio de la nueva semana, con un lunes que tendría cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; con 6 grados de mínima y 18 de máxima.

Se espera un leve ascenso térmico a partir del martes, que tendría cielo entre algo y parcialmente nublado; con marcas de entre 8 y 17 grados.