Cambió el pronóstico y siguen las lluvias en Buenos Aires: qué día mejora el clima y qué pasa con el frío
La inestabilidad se mantiene en el AMBA, con más lluvias según el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Luego de varios días con clima fluctuante, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravisa un extenso período de inestabilidad, que tuvo lluvias y tormentas fuertes y que se mantendría por varias horas más, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El jueves transcurrió con precipitaciones fuertes desde horas de la madrugada, con alguna mejora desde el mediodía y un fuerte descenso de las temperaturas, con un marcado regreso del frío.
Sin embargo, el desplome térmico se comenará a sentir con todo desde el fin de semana, que podría iniciar con más lluvias en el AMBA, según el organismo nacional.
Cuándo se van las lluvias del AMBA
De entrada, el viernes mantendría la tendencia climática, con probabilidad de chaparrones en la madrugada y mañana y una marcada presencia de vientos en la tarde y noche. En cuanto a las temperaturas, oscilarán entre 8 grados de mínima y 14 de máxima.
El viento continuará el sábado para que sigan en descenso las temperaturas, que entonces rondarán entre 7 y 14 grados, en una jornada que se anticipa con cielo parcialmente nublado.
El domingo se estabilizarán las condiciones, pero se mantendrá el frío con todavía temperaturas más bajas. El cierre del fin de semana será con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a despejado en la tarde y noche; junto a una mínima de 4 grados y una máxima de 16.
El frío seguirá acechando en la Ciudad y el conurbano durante el inicio de la nueva semana, con un lunes que tendría cielo despejado en la madrugada y mañana, pasando a algo nublado en la tarde y noche; con 6 grados de mínima y 18 de máxima.
Se espera un leve ascenso térmico a partir del martes, que tendría cielo entre algo y parcialmente nublado; con marcas de entre 8 y 17 grados.
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