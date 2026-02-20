La conmovedora historia de Punch, el mono bebé abandonado por su madre y que se aferra a un orangután de peluche

mono punch

El método del peluche: por qué es vital para el desarrollo de Punch, el mono

Para un primate recién nacido, el contacto físico es una cuestión de vida o muerte. En la naturaleza, las crías permanecen abrazadas al pelaje de su madre durante gran parte del día, lo que les proporciona calor, protección y una sensación de calma que regula su ritmo cardíaco. Ante la ausencia de la madre biológica, los especialistas recurrieron a un peluche de textura similar, que permite a Punch aferrarse con fuerza.

"Los bebés de macaco japonés se suelen agarrar a sus madres o a otros ejemplares para sentirse seguros", explicó Yasunaga, por lo que sus cuidadoras acabaron confiándole un peluche de orangután naranja que se ha convertido en un fiel sustituto materno. Primero probaron con toallas para que el animal tuviera un punto de apoyo, pero la cría terminó por aferrarse a un llamativo peluche. Desde entonces, según el portavoz de este zoo situado en la periferia tokiota, el pequeño duerme abrazado a este sustituto improvisado.

Este objeto no es un simple juguete; funciona como un ancla psicológica. Según explican los expertos en comportamiento animal, el "agarre" es un instinto primario en los monos. Tener algo a lo que aferrarse evita que la cría entre en estados de estrés crónico, lo que podría debilitar su sistema inmunológico y comprometer su crecimiento.

A pesar de que las imágenes de Punch abrazado a su peluche han dado la vuelta al mundo por su ternura, el trabajo detrás de escena es riguroso y técnico. Los cuidadores deben alimentar a Punch con mamaderas especiales cada pocas horas y monitorear su temperatura constantemente. El objetivo final de la institución es que el pequeño mono no se humanice.

"El peluche es una etapa de transición", explican desde el equipo de conservación. A medida que Punch gane fuerza y tamaño, se iniciará un proceso de socialización gradual con otros miembros de su especie. El desafío es que aprenda los códigos de conducta de su grupopara que, en un futuro, pueda integrarse plenamente y, quizás, formar su propia familia sin depender de la asistencia humana.

El pasado 5 de febrero, el zoológico presentó oficialmente al animal en su cuenta de X, recibiendo miles de mensajes en la red social animando al joven primate. Como resultado, un total de 8.000 personas visitaron el recinto el pasado fin de semana. "El doble de lo normal para esta época", dijo Yasunaga, quien subrayó que hoy, pese a ser día laborable, la zona registra una afluencia inusual con "varias filas de gente".