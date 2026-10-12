La Intendencia del Parque Nacional Iguazú confirmo la reapertura tras la crecida del río
Las autoridades del Parque Nacional Iguazú informaron que el caudal de agua comenzó a descender paulatinamente. El predio volverá a recibir visitantes.
La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. emitieron un comunicado oficial este lunes 12 de octubre para anunciar las novedades sobre el ingreso al predio. Tras un monitoreo continuo del río Iguazú, los especialistas registraron un paulatino descenso en el nivel de su caudal.
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Cuándo reabre el acceso y cómo funcionarán los circuitos en Iguazú
Según Parques Nacionales, esta evolución favorable del nivel del agua permitió que las autoridades decidan levantar la restricción preventiva de acceso que regía sobre el área protegida, declarada Sitio del Patrimonio Mundial por la UNESCO. De esta manera, informaron los siguientes lineamientos para la comunidad y las agencias de viajes:
- Las actividades dentro del parque se normalizarán a partir del martes 13 de octubre.
- Se recomienda a los visitantes seguir los sitios web y canales oficiales de la concesionaria para mantenerse informados sobre la habilitación definitiva de los diferentes circuitos internos.
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