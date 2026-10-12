La Intendencia del Parque Nacional Iguazú confirmo la reapertura tras la crecida del río

La Intendencia del Parque Nacional Iguazú y la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A. emitieron un comunicado oficial este lunes 12 de octubre para anunciar las novedades sobre el ingreso al predio. Tras un monitoreo continuo del río Iguazú, los especialistas registraron un paulatino descenso en el nivel de su caudal.