Temor por El Niño: cerraron las Cataratas del Iguazú por la impresionante crecida del río
Se activó un protocolo de seguridad preventivo, restringiendo la circulación de personas a los sectores de uso público.
El Parque Nacional Iguazú anunció este lunes el cierre de todos los paseos turísticos en las cataratas debido a la extraordinaria crecida del río. El caudal alcanzó niveles superiores a 12.000 metros cúbicos por segundo a raíz de las fuertes lluvias que se registraron en la región de la Triple Frontera por los efectos de El Niño.
El notable incremento del caudal se triplicó en menos de 48 horas y obligo a las autoridades de Parques Nacionales y a la empresa concesionaria a suspender el ingreso de visitantes a las Cataratas del Iguazú.
Los registros de esta mañana indicaban que por los 275 saltos caían más de 12.000 metros cúbicos por segundo, lo que representa casi nueve veces el caudal promedio.
“Ante esta situación, y con el propósito de resguardar la integridad de los visitantes y trabajadores, se establece la restricción temporal para la circulación de personas y el acceso a los sectores de Uso Público del Parque Nacional Iguazú durante la jornada de hoy (lunes)”, se indicó en el anuncio publicado en las redes sociales.
Asimismo, informaron que durante la jornada se continuará analizando e inspeccionando el impacto de la crecida sobre los circuitos e infraestructuras del área protegida.
La crecida del río Iguazú se produce en un contexto de previsiones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, que puede favorecer períodos de lluvias intensas.
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para este lunes un alerta naranja y amarillo para la provincia de Misiones por fuertes tormentas que pueden desarrollarse en la zona.
“El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuentes actividades eléctricas y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h”, indicaron y agregaron: “Se esperan valores de precipitaciones acumuladas entre 50 y 90 mm, donde podrían ser superadas de forma puntual”.
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