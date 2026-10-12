Temor por El Niño: cerraron las Cataratas del Iguazú por la impresionante crecida del río

La Intendencia del Parque Nacional Iguazú activó el protocolo de seguridad preventivo

La crecida del río Iguazú se produce en un contexto de previsiones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, que puede favorecer períodos de lluvias intensas.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene para este lunes un alerta naranja y amarillo para la provincia de Misiones por fuertes tormentas que pueden desarrollarse en la zona.

“El área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuentes actividades eléctricas y ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h”, indicaron y agregaron: “Se esperan valores de precipitaciones acumuladas entre 50 y 90 mm, donde podrían ser superadas de forma puntual”.