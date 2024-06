La abuela de Loan Danilo Peña culpó al 'Pomberito': "Dicen que se lleva a las criaturas"

“Dicen que hay un Pomberito que se lleva a las criaturas y los mete en los huecos de los árboles, puede ser como no puede ser”, afirmó la abuela de Loan en referencia al Pombero, una especie de duende o espíritu de la cultura guaraní que se encuentra en las zonas rurales. Manifestó que recibió un llamado desde Buenos Aires, donde un conocido le recomendó “que buscara en el monte, en los huecos de los árboles”.

“Estoy mal del corazón por el nieto que se me ha perdido. Estoy sufriendo más que la familia. Me duele el alma, estoy con el corazón en la garganta, llorando por el nieto que se me perdió”, aseguró Catalina, manifestando una importante creencia religiosa muy presente en su casa como en su día a día. En ese marco, reiteró que el almuerzo con motivo de una promesa que ella le había realizado a San Antonio ante la pérdida de su celular, el cual luego fue encontrado.

“No se para dónde fue mi nieto [...] Era la primera vez que mi nieto venía a visitarme. Lo conocí de chiquito, pero después no lo vi más. Él le dijo que quería verme. Vino contento, me saludó, me abrazó”, recordó la abuela de Loan. Aseguró que tanto el nene como su padre José “llegaron de casualidad, no estaban invitados y no sabían del almuerzo”, coincidiendo así con el relato de su hijo.

Catalina, abuela de Loan: "Verónica Caillava es mi prima y no tiene nada que ver"

matrimonio detenido loan María Victoria Caillava y Carlos Pérez estuvieron en el almuerzo el día que desapareció Loan.



“Quiero saber qué pasó. Alguien de la familia o la madre tenía algo con alguien y pudo haber sido una venganza. Desconfío de los de afuera, no desconfío de mis familiares, ¿cómo un familiar se puede llevar a la criatura?”, expuso Catalia.

La abuela de Loan contó que en aquel almuerzo fue Laudelina quien cocinó y luego sacó la foto de todos sentados en la mesa. Al término de la comida, "Antonio Benítez se fue solo, después Ramírez con la señora (Mónica Millapi) y los demás chiquitos. Dice que se fue a buscar la naranja".

Durante su relato, Catalina defendió a María Verónica Caillava - detenida e imputada como autora material de la desaparición de Loan -, sobre quien aseguró que “no tuvo nada que ver” porque en todo momento estuvo sentada a su lado en la mesa. "Estuvimos hablando de nuestra infancia", sostuvo. “Caillava es mi prima. Mi abuelo y su abuela son hermanos”, explicó en A24 sobre la familiaridad entre ambas.

Sin embargo, pese a la existencia de fotos anteriores, sostuvo que “era la primera vez que veía a Carlos” Pérez, esposo de Caillava, detenido e imputado por el mismo delito que la funcionaria municipal.