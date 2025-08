Mar del Plata: le balearon al gato en la trompa y vende una rifa para operarlo

“El veterinario no podía creer lo que veía. Me dijo que jamás atendió un gato con tantos restos de bala en esa parte del cuerpo”, relató Fernanda en diálogo con el medio local 0223. Los profesionales que lo examinaron sospechan que se trató de un arma calibre 22, aunque otros no descartan que haya sido algún tipo de rifle de aire comprimido, pero de los que utilizan municiones más grandes. La agresión, además, no sería un hecho aislado. Según contó la mujer, el mismo veterinario ya había recibido otro caso similar en la misma zona. “Parece que hay alguien que se está dedicando a dispararles a los animales del barrio”, advirtió, preocupada.

Boniato será intervenido quirúrgicamente este lunes, en una operación clave para definir su futuro. “La idea es intentar salvarle la mandíbula. Si eso no es posible, la última opción será extirparle ese pedazo para que no siga con dolor”, explicó Fernanda. La compleja cirugía estará a cargo de dos especialistas y tiene un costo elevado, por lo que ella lanzó una rifa para intentar cubrir los gastos. El caso reabre el debate sobre el maltrato animal y la ausencia de controles en algunos barrios donde los animales quedan a merced de la crueldad. Mientras tanto, Boniato se recupera con dificultad, pero rodeado del amor de quienes sí lo quieren.

