Críticas despiadadas a Torres de Manantiales de Mar del Plata: "vergüenza ajena..."

Aparecieron nuevas críticas al complejo de Mar del Plata

"Poco recomendable: Muy mal estado general, departamento arruinado, ropa de cama sucia, falta de limpieza. No había teléfono y debía solicitar todos los días que limpiaran y toallas. No funciono un día y al día siguiente lo cerraron sin aviso, y sin otra opción. no te enviaban nada a la habitación. El costo no es acorde al servicio que brindan. Una pena, he ido muchas veces y me fui con un amargo sabor. Espero regrese a su esplendor"

image.png

"Vergüenza ajena ver como dejaron venir abajo este icónico lugar: Una pena que hayan dejado venir tan abajo a estos apartamentos.

No hay actividades, no funciona el spa. Nadie asiste en la salas de juegos de niños, que obviamente están tan abandonado como el resto del lugar. Todo está como hace 35 años atrás (mismas camas, puertas, cerámicos, etc. etc.) Solo suma la buena atención de su personal, Las Nubes Café (con su hermosa vista en el piso 29) que no hay que hacer cola para subir, y la increíble ubicación. Lamentablemente no volvería.."

image.png

Las fotos de la debacle de Torres de Manantiales

image.png

image.png

image.png