Quién era Alexis Oscar "Pipa" Rogers, el hombre asesinado por patovicas en un bar en San Miguel
Con sólo 51 años, Rogers fue brutalmente atacado cuando intentaba ingresar a un bar junto a su hijo y un amigo para celebrar el nacimiento de su nieta.
Alexis Oscar "Pipa" Rogers murió en la puerta de un bar en San Miguel tras un violento ataque de cuatro patovicas, quienes fueron detenidos y están acusados de homicidio.
El hombre, de 51 años, era técnico escénico y trabajaba en Tecnópolis. Nacido en Mar del Plata, se había radicado hacía algunos años en Bella Vista. El sábado por la noche había salido junto a su hijo de 23 años y un amigo para celebrar el nacimiento de su nieta, pero no lograron ingresar al local bailable y la situación derivó en un desenlace fatal.
Conocido como "Pipa", era muy querido en el ámbito de la producción de espectáculos. Afiliado al Sindicato Argentino de Técnicos Escénicos (SATE), sus compañeros lo despidieron con un mensaje cargado de dolor y reconocimiento: "Luchaste por el sueño colectivo como pocos lo hacen".
A lo largo de su trayectoria, se dedicó al diseño y montaje de escenografías, iluminación y sonido para obras teatrales y musicales. Además, había finalizado recientemente sus estudios secundarios a través del programa FinEs, era hincha de River y de Aldosivi, y quienes lo conocieron lo recuerdan por su compromiso y calidez humana.
IMÁGENES SENSIBLES: así fue el ataque fatal de patovicas contra un hombre en un bar de San Miguel
Lo que debía ser una noche de festejo familiar terminó en tragedia en un bar de la localidad de Bella Vista, partido bonaerense de San Miguel, donde Alexis Oscar Rogers, de 51 años, murió tras un feroz enfrentamiento con un grupo de patovicas del local. Tras conocerse el video del hecho, la Justicia investiga si se trató de una muerte por asfixia mecánica.
Las imágenes fueron grabadas por una cámara de seguridad y corresponden a la zona de la puerta de ingreso al bar ubicado en la esquina de Las Heras y Paunero. Por estas horas, el video será clave para determinar si los cuatro patovicas detenidos golpearon y sostuvieron violentamente a Regers hasta ocasionarle la muerte.
Tal como se observa en el video, y según las declaraciones de los testigos, todo se inició en con una discusión verbal cuando los patovicas del bar le negaron la entrada a la víctima. La situación escaló hasta una golpiza violenta de la cual participaron varias personas.
Tras los testimonios recolectados y el análisis preliminar de las imágenes, la fiscal Lorena Carpovich, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°21 de Malvinas Argentinas a cargo de la investigación del caso, dispuso la detención de cuatro empleados de seguridad del local.
Los imputados fueron identificados como Pablo Francisco Urquiza (50), Horacio Ariel García (49), Roberto Muñoz (36) y Kevin Iván Hostar (22), quienes permanecen alojados a la espera de ser indagados.
En paralelo, la Municipalidad de San Miguel dispuso la clausura preventiva del bar mientras la causa, caratulada como homicidio, continúa en etapa investigativa.
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