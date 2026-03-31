Mar del Plata: un alumno le dio patadas en la cabeza a un compañero porque no quiso cederle el banco
La víctima tiene 14 años sufrió fracturas y hematomas en su rostro. Está internado en una clínica privada.
En medio de la conmoción por el asesinato de un estudiante en un colegio de Santa Fe, se conoció un caso de violencia en una escuela de Mar del Plata. Un chico de 14 años debió ser trasladado de urgencia a una clínica con fracturas en la cara.
El incidente ocurrió este viernes en la Escuela Secundaria N° 38 Rodolfo Walsh cuando un joven atacó brutalmente a un compañero porque no quiso cederle el banco.
Según la denuncia, un compañero de la misma edad le exigió que le cediera el banco, la víctima se negó, el otro lo tomó del cuello, lo tiró al suelo y comenzó a patearlo.
Como consecuencia del ataque, Nahuel sufrió fracturas en la cara y su familia realizó una denuncia policial. El video del violento episodio se viralizó en redes sociales y generó conmoción en la comunidad educativa.
El otro estudiante, este lunes, fue expulsado. La decisión fue confirmada por la Jefatura Distrital y por los padres de la víctima. Según informaron fuentes oficiales, el agresor no podrá seguir estudiando en la Escuela N°38 y será trasladado a otro establecimiento, ya que no se le puede negar el derecho a la educación.
Mientras tanto, padres y alumnos, convocados por el centro de estudiantes, realizaron una protesta pacífica en la puerta de la escuela para exigir mayor seguridad y respuestas concretas de las autoridades.
El papá del joven agredido contó que su hijo supuso que solo había recibido golpes de puño, que por eso tenía el maxilar quebrado -entre otras contusiones en la cara-, pero que al enterarse cómo había ocurrido realmente la agresión, y verse en las imágenes que lo muestran en el piso recibiendo patadas y pisotones, fue como recibir un nuevo golpe. "Se puso muy mal cuando vio el video: no se acordaba que le había pateado la cabeza", dijo.
"¿Por qué tuvo que haber pasado esto para que tomen cartas con el agresor? Ahora sí lo pudieron sacar del colegio, pero el año pasado me la pase firmando actas y me dijeron que no podían hacer nada. Esas fueron las respuestas, nunca ninguna contundente para que todos los papás que se acercaron hoy dejen a sus hijos tranquilos en la escuela", explicó el papá en la puerta de la escuela.
Además, denunció que la ambulancia nunca llegó y tuvo que llevar a su hijo al hospital por sus propios medios.
Nahuel está internado en la Clínica del Niño y la Familia, con el rostro muy hinchado y bajo tratamiento con antibióticos, corticoides y antiinflamatorios. Según contó su tía Guillermina, tiene “múltiples fracturas en la nariz y el maxilar”.
“Ahora hay que esperar que se recupere, es muy feo ver a tu hijo así”, sostuvo Leopoldo.
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