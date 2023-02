Torres de Manantiales de Mar del Plata: el gigante que se cae a pedazos

Desde presencia de ratas y suciedad en la zona, falta de mantenimiento y problemas edilicios varios, las quejas son a granel entre los turistas que se hospedaron este verano ahí.

Mar del Plata "infeliz" en Torres de Manantiales

Los comentarios más duros de la gente que pasó por el complejo habitacional marplatense:

muy abandonado, todo viejo

no tiene mantenimiento desde hace por lo menos 40 años, éramos 3, solo 3 de cada cosa, ir ej . tenedores, si querías cambiar hay que lavar a cada rato, no hay cafetera ni pava eléctrica, eran del tiempo de mi abuela, y solo tres servilletas de papel!!!!! increíble para lo que cobran la vista divina estuve torre luna piso 27.

deplorable!!!!!! Las puertas rotas, el baño también

Fecha de la estadía: enero de 2023

image.png

Marcela: Las fotos no son reales - hace más de 40 años que no lo actualizan

Pague por un cuatro estrellas y no llega a dos. Mobiliario viejo, ropa de cama percudida. Los servicios del spa desatendidos, la persona responsable hizo ingresar gente no autorizada que alteró la tranquilidad del spa y hasta fumó en ese espacio cerrado.

Los pasajeros no pagamos lo que pagamos para esta falta de respeto y mentira en la calidad de servicios. Señor pasajero: no desperdicie su dinero, no vay

Fecha de la estadía: enero de 2023Tipo de viaje: Viajé con mi pareja

Luis B: Desastroso

Estoy instalado y mañana me mudo al Hermitage las almohadas parecen ladrillos el desayuno dicen que te avisaron que te lo cobraban no es así cuando reservamos dice 2 restaurante y funciona uno solo con 2, tablas de picada y 4 platos la gente fuma en los ascensores y no pasa nada está deteriorado el baño viejisimo un peligro la bañera.

El personal atento pero con eso solo no basta Solicite si me podrían mandar un taxi de Confianza porque tenía una reunión y me dijeron que me lo tenia que buscar yo No pretendo una limusina pero cualquier hotel tienen alguien a quien llamar para que el cliente vuelva tranquilo de noche tarde Lamento no haber leído antes los comentarios para no haber venido Al quejarnos la encargada solo dijo que iba atener encuentra las almohadas lo demás era algo que habíamos entendido mal NUNCA MAS