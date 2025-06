Mendoza: un hombre mató de un disparo a un empleado que le reclamó el aguinaldo

Tras tomar unas copas, la situación cambió drásticamente cuando la víctima reclamó el pago del aguinaldo, lo que hizo escalar la discusión a una violenta pelea. De acuerdo a los peritajes, Ortega habría atacado primero con un cuchillo e hirió a su jefe con varios cortes en la cabeza y luego hasta lo agredió con un palo.

Fue entonces cuando Isuani Mazzeo tomó una pistola calibre 9 mm, disparó y le causó la muerte a su empleado. Alrededor de las 20, el agresor llamó al 911, confesó el crimen y dijo que esperaría en el lugar para entregarse, algo que sucedió apenas arribó la policía al lugar. La investigación quedó a cargo de la fiscalía local.

La amenaza de un alumno puso en alerta a una escuela: "Voy a matar a todos los docentes"

Una docente de la escuela Cacique Guaymallén, en Mendoza, recibió vía WhatsApp un video en el que un alumno amenazó con matar a "todos los docentes del turno tarde", salvo a ella. La Dirección General de Escuelas investiga el caso desde el lunes, cuando la profesora del establecimiento ubicado en el distrito Buena Nueva, Guaymallén, Mendoza, denunció haber recibido el mensaje amenazante. Desde el martes, la escuela está bajo custodia policial.

Según las autoridades, el video muestra a un estudiante portando un arma y sosteniendo un cartel con la amenaza.

El agresor no fue identificado, ya que el número desde el que se envió el material no figura en la base de datos de la escuela, informó el Diario Uno de Mendoza. Esta situación generó incertidumbre, ya que la docente también trabaja en el turno tarde en otras instituciones del Gran Mendoza, y no se pudo confirmar si la amenaza estaba dirigida exclusivamente a la escuela Cacique Guaymallén.