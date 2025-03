Merlo: le apuntaron a la cabeza, le robaron la camioneta y le destruyeron el portón de la casa

Sin embargo, en ese instante, un auto oscuro se frenó detrás, se bajaron dos delincuentes y en cuestión de segundos le apuntaron a José Luis con un arma en la cabeza y lo amenazaron: “Andate de acá o te disparamos”.

La víctima hizo caso a los delincuentes y escapó corriendo hacia la esquina. Los ladrones, en tanto, se subieron a la camioneta todavía en marcha y, en medio de la huida, chocaron contra el portón y lo derrivaron.

Fue entonces cuando el hijo de José Luis, de 20 años, salió al patio delantero de la casa y, pensando que habían secuestrado a su padre, pasó por encima del portón caído e intentó perseguir a los delincuentes.

merlo porton

“A pesar del mal momento, estoy vivo, no me trataron mal. Te amenazan con un arma, ¿y qué vas a hacer? Hacele caso, porque si no sos boleta. El arma la tenía acá en la cabeza. Si estaba alejada quizás ponía marcha atrás y me iba”, se lamentó hoy José Luis mientras señalaba con su mano la posición del arma.

Sobre la secuencia del robo, detalló: “Me dicen que no suba el vidrio, que lo baje, que me baje de la camioneta y salga corriendo. ‘No hay problema’, les dije. Me bajé y salí corriendo”.

Mientras sucedía toda la secuencia de inseguridad, dentro de la casa se encontraban la esposa de José Luis, su hijo Sebastián y un amigo de este. “Yo pensaba en que ellos no salgan”, señaló la víctima en diálogo con TN.

En el video se observa cómo ambos jóvenes se asoman al patio y uno de ellos - el hijo de la víctima - atina a perseguir a los ladrones. “No había visto que mi hijo salió, lo vi después en el video. Se regaló de pechito para que le pegaran un tiro. Gracias a Dios los tipos no dispararon y no pasó a mayores”, reflexionó José.

Según explicó la víctima, los jóvenes no habían visto que el hombre había logrado bajarse de la camioneta y escapar de los delincuentes, por lo que pensaron que lo habían secuestrado.

“Estaba desesperado. Cuando di la vuelta a la manzana lo llamé por teléfono y le dije que dejara la camioneta, que ya fue. Quería proteger a mi familia. No importa la camioneta, ya está. Vale más tu vida que la camioneta”, concluyó el vecino.