Misiones: policía salvó a un bebé con maniobras de RCP

De camino al centro médico Rosñiski insistió varias veces con las maniobras de RCP hasta que el bebé reaccionó, expulsó el agua y empezó a llorar.

"Seguí y pedí que me llevaran hasta el hospital, pero no me di por vencida y continué. De repente me vomitó encima y comenzó a llorar. Lo levanté en el aire, lo besé y lloramos juntos", relató la oficial.

"En ningún momento entregué el bebé a los médicos, me quedé con él y seguí con las maniobras de cardio porque estaba todo mojado y tenía hipotermia. De repente empezó a llorar más fuerte y mover sus manos, para finalmente abrir sus ojos", recordó.

Rosñiki explicó luego del episodio que el niño estaba "totalmente inconsciente" cuando su madre lo llevó a la dependencia policial, y que "estaba todo morado, no respiraba, no hacía nada".

"Ella simplemente me dio a su hijo en brazos, estaba blandito, y ahí me arrodillé en el suelo y empecé con las maniobras", contó. El bebé, que se llama Brandon, sigue internado en un centro médico de Misiones a propósito del episodio.

"Hace un rato me escribió la mamá de Brandon y me agradeció. Ahora quiero ver si la ubico porque quiero ir a ver al bebé", dijo la policía ahora que pasó el susto.