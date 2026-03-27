Secuestraron casi 300 ampollas de fentanilo ilegal valuadas en 660 millones de pesos
Habían sido traficadas desde Paraguay hacia Misiones y estaban escondidas dentro de una bolsa sospechosa en medio de un campo.
La Policía Federal Argentina (PFA) secuestró casi 300 ampollas de fentanilo que estaban escondidas en medio de un campo en Misiones, próximas a ser comercializadas. Habían sido traficadas de forma ilegal desde Paraguay y se estima que el total del cargamento estaba valuado en 660 millones de pesos.
El procedimiento fue realizado a por la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Puerto Iguazú en el marco de una investigación por un posible tráfico de estupefacientes provenientes de Paraguay. Una serie de tareas de inteligencia criminal advertían sobre un movimiento inminente.
Según la información recolectaba por los investigadores, la entrega del cargamento iba a realizarse bajo la modalidad conocida como “envío encubierto” dentro de una zona boscosa denominada “Toma de Agua”, en la localidad misionera de Puerto Esperanza.
Tras la intervención de la Fiscalía Federal de Iguazú, a cargo del fiscal José Bernachea, se dispuso la implementación de un operativo de vigilancia discreta en una zona concreta, la cual había sido identificada previamente como el punto de entrega de la mercadería.
Durante el procedimiento, los efectivos detectaron un bulto de color negro y grandes dimensiones que se encontraba oculto y camuflado entre la maleza típica de la zona. Con el aval de la Justicia Federal, los agentes procedieron a verificar el contenido de la misteriosa bolsa y confirmaron así todas las sospechosas.
En el interior de la falsa encomienda encontraron escondidas 299 ampollas plásticas de fentanilo. Las unidades contenían el analgésico narcótico en su interior y ya estaban rotuladas, lo que dio indicios a los investigadores de que se hallaban próximas a ser distribuidas y comercializadas en el país de forma ilegal.
El cargamento fue confiscado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina en cumplimiento con las directivas emanadas por el Ministerio de Seguridad Nacional para desarticular toda clase de maniobras narcotraficantes.
En el caso intervino luego el Juzgado Federal de Iguazú, a cargo de Marcelo Cardozo, quien ordenó el secuestro total de la droga e inició las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 23.737, la cual regula la tenencia y tráfico de estupefacientes
En ese sentido, la Justicia ordenó que continúen las tareas investigativas a fin de identificar a los responsables del tráfico de las ampollas de fentanilo.
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