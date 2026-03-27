Secuestraron casi 300 ampollas de fentanilo ilegal valuadas en 660 millones de pesos

En el interior de la falsa encomienda encontraron escondidas 299 ampollas plásticas de fentanilo. Las unidades contenían el analgésico narcótico en su interior y ya estaban rotuladas, lo que dio indicios a los investigadores de que se hallaban próximas a ser distribuidas y comercializadas en el país de forma ilegal.

fentanilo en misiones

El cargamento fue confiscado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina en cumplimiento con las directivas emanadas por el Ministerio de Seguridad Nacional para desarticular toda clase de maniobras narcotraficantes.

fentanilo en misiones

En el caso intervino luego el Juzgado Federal de Iguazú, a cargo de Marcelo Cardozo, quien ordenó el secuestro total de la droga e inició las actuaciones correspondientes por infracción a la Ley 23.737, la cual regula la tenencia y tráfico de estupefacientes

En ese sentido, la Justicia ordenó que continúen las tareas investigativas a fin de identificar a los responsables del tráfico de las ampollas de fentanilo.

fentanilo en misiones