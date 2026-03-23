Estaba prófugo por abusar de una menor y lo atraparon en Misiones: un detalle lo delató

Prófugo en Zárate, detenido en Misiones

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Con todos estos datos recabados durante la investigación, se montó un operativo estratégico de vigilancia en la intersección de la Ruta Provincial Nº6 y la Ruta Provincial Nº5, donde finalmente lograron identificar al individuo y atraparlo en la vía pública.

El detenido fue detenido por el delito de “abuso sexual con acceso carnal cometido contra un menor de 18 años aprovechando la convivencia”, y quedó a disposición del Juzgado de Garantía N°4 de Zárate Campana, a cargo del juez Mariano Agustín Chausis, con intervención de la secretaría única de doctor Julio Fernando Rodríguez.