Estaba prófugo por abusar de una menor y lo atraparon en Misiones: un detalle lo delató
El hombre, de 65 años, tenía pedido de captura por un hecho de abuso sexual ocurrido en Zárate. Un operativo estratégico de la Policía Federal fue clave.
Un hombre de 65 años, que se encontraba prófugo y acusado de abusar sexualmente de una menor de edad en la localidad bonaerense de Zárate, fue detenido en las últimas horas en la provincia de Misiones. La captura fue realizada por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) en un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional.
Un detalle lo delató
La investigación se inició a partir de un informe elaborado por la División Sistemas Biométricos de la Policía Federal Argentina respecto a la identidad de un prófugo sobre quien pesaba un pedido de captura vigente por abuso sexual.
Según detallaron fuentes policiales, el paradero del sospechoso se descubrió gracias a que había tramitado un nuevo Documento Nacional de Identidad. Al informar sus datos, dio como domicilio una dirección en la ciudad de Corpus, provincia de Misiones.
A partir de este dato, el Departamento Investigaciones Complejas NEA comenzó con una serie de tareas investigativas que permitieron establecer que el prófugo se había instalado a unos 70 kilómetros, en la ciudad misionera de Oberá, donde trabajaba como remisero en una colonia de la zona.
Con el avance de la investigación, los efectivos obtuvieron a su vez datos relevantes que indicaban que el sospechoso tenía previsto concurrir a realizar un trámite de Verificación Técnica Vehicular (VTV) en una fecha determinada.
Prófugo en Zárate, detenido en Misiones
Con todos estos datos recabados durante la investigación, se montó un operativo estratégico de vigilancia en la intersección de la Ruta Provincial Nº6 y la Ruta Provincial Nº5, donde finalmente lograron identificar al individuo y atraparlo en la vía pública.
El detenido fue detenido por el delito de “abuso sexual con acceso carnal cometido contra un menor de 18 años aprovechando la convivencia”, y quedó a disposición del Juzgado de Garantía N°4 de Zárate Campana, a cargo del juez Mariano Agustín Chausis, con intervención de la secretaría única de doctor Julio Fernando Rodríguez.
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