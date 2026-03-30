Incendio devastador en un colegio de Misiones: todo apunta a un adolescente de 13 años

escuela 102 misiones incendio 1

En ese contexto, surgieron indicios que apuntaron a un adolescente de 13 años, quien habría sido visto dentro del predio poco antes de que comenzara el incendio. Con esos elementos, las autoridades lograron identificarlo y ponerlo a disposición de la Justicia.

El caso quedó en manos del Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado, que notificó a los padres del menor y avanzó con las actuaciones correspondientes. Además, intervino la Dirección de Niñez y Adolescencia, que seguirá de cerca la evolución del proceso judicial. Mientras tanto, la comunidad educativa enfrenta el desafío de reconstruir no solo el edificio, sino también el entramado social que giraba en torno a la escuela.