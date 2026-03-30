Incendio devastador en un colegio de Misiones: todo apunta a un adolescente de 13 años
La destrucción total de una escuela histórica en San Antonio generó conmoción en la comunidad, mientras la Justicia investiga la presunta responsabilidad de un joven.
Un grave episodio sacudió a la provincia de Misiones luego de que un incendio consumiera por completo la Escuela N°102, ubicada en el Paraje Central de la localidad de San Antonio. El siniestro, que ocurrió durante la tarde del sábado, provocó la pérdida total del edificio, que contaba con casi medio siglo de historia, y dejó a toda la comunidad educativa sin su principal espacio de encuentro y formación.
Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, el fuego avanzó con una rapidez tal que no hubo posibilidad de rescatar ningún elemento del interior. Las llamas arrasaron con las cuatro aulas, la dirección, los sanitarios y todo el equipamiento escolar, incluyendo computadoras, pizarras digitales, proyectores, equipos de audio y documentación histórica de gran valor para la institución.
El establecimiento, que durante décadas funcionó como un punto clave para la educación y la vida social de numerosas familias de la zona, quedó reducido a escombros. La magnitud del daño generó una fuerte conmoción entre los vecinos, quienes rápidamente dieron aviso a las autoridades al detectar humo en el lugar.
Tras la alerta, la directora del colegio se comunicó con la Policía de Misiones y los Bomberos, que acudieron de inmediato al sitio. Sin embargo, al arribar, los equipos de emergencia constataron que el incendio ya se encontraba completamente desarrollado, lo que imposibilitó cualquier intento de control efectivo o rescate de materiales.
Las pericias realizadas posteriormente por especialistas de la División Criminalística y los Bomberos de la Unidad Regional XII determinaron que el foco ígneo fue intencional. A partir de ese hallazgo, se inició una investigación que incluyó la recolección de testimonios entre los habitantes del área.
En ese contexto, surgieron indicios que apuntaron a un adolescente de 13 años, quien habría sido visto dentro del predio poco antes de que comenzara el incendio. Con esos elementos, las autoridades lograron identificarlo y ponerlo a disposición de la Justicia.
El caso quedó en manos del Juzgado Correccional y de Menores de Eldorado, que notificó a los padres del menor y avanzó con las actuaciones correspondientes. Además, intervino la Dirección de Niñez y Adolescencia, que seguirá de cerca la evolución del proceso judicial. Mientras tanto, la comunidad educativa enfrenta el desafío de reconstruir no solo el edificio, sino también el entramado social que giraba en torno a la escuela.
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