Misiones: un colectivero rescató a un nene que había sido raptado por un abusador

"El niño subió al colectivo en la rotonda de Aristóbulo y me dijo si podía esperar unos segundos, cuando miré había un señor comprando en un almacén y luego también subió", relató Da Silva al sitio Primera Edición de Misiones.

Lo que comenzó como un viaje habitual, con el nene contándole a otro pasajero "que se iba a Campo Grande porque le iban a regalar una bicicleta", evolucionó en una escena que despertó alarma en el chofer.

"Cuando me doy cuenta, lo veo cada vez más asustado y ahí empecé a sospechar", agregó.

"El hombre que llevaba al menor estaba hablando con otro sujeto y el niño lloraba. Yo le pregunté qué le pasaba y se quebró: me dijo que quería volver a su casa y si le podía bajar o si en Campo Grande iba a tener otro colectivo para regresar", recordó Da Silva.

Según el chofer, "el hombre trataba de calmarlo, pero no había caso" y el nene estaba cada vez más nervioso. "Ahí fue que le dije: 'ese no es tu hijo o qué pasa'. Me dijo que sí, pero el niño comenzó a gritar que no", señaló.

detenido secuestro bici

"El tipo me quería convencer que lo lleve a la rotonda donde subieron, pero sólo al chico. '¿Cómo le voy a dejar allá sólo?', le dije, y el hombre dijo que lo tirara allá y que le perdone por el escándalo", agregó.

Confirmadas las sospechas sobre un posible delito, el chofer siguió viaje y una vez en la terminal de Campo Grande alertó a un suboficial del destacamento de Policía de Misiones.

"El policía vino y le preguntó al niño qué pasaba y este le contó todo. Que este hombre le prometió que se iban a Campo Grande a buscar una bicicleta, pero andá a saber qué quería realmente con la criatura", expresó.

De inmediato el hombre, de 42 años, intentó desligarse del chico pero fue detenido por la policía. Luego se supo que tiene antecedentes penales por una denuncia de abuso sexual que data de abril de 2019, y que todavía no fue juzgada.

El caso actual recayó en el Juzgado de Instrucción 1 de Oberá mientras el hombre permanece detenido en la comisaría del Campo Grande.