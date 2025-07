Pablo Ghisoni pudo comunicarse con uno de sus hijos: "Es lo más parecido a un encuentro"

Ghisoni y su hijo Tomás no se veían hacía más de una década. “Me acabo de enterar que estaba mi papá ahí. Esto es lo más parecido, hasta el momento, a un encuentro”, fue lo primero que pudo decir el joven en la videollamada. “Toda esta situación nos está moviendo sentimentalmente, emocionalmente, a todos. Está siendo complicado dormir, porque he dormido, soñando y comido pensando en esto. Es una situación muy conmovedora”, agregó en diálogo con LN+.

Mientras tanto, Pablo, presente en el estudio de televisión, no pudo contener las lágrimas al ver y escuchar a su hijo luego de más de diez años.

Pablo Ghisoni y su hijo Tomas

Tomás también habló sobre su hermano mayor, Francisco, de 25 años: “Él siempre estuvo sobre una misma postura, así que lo ve como un sueño que se está cumpliendo paso a paso, justamente como él lo comentó: el principio del fin”.

“Ahora, por primera vez, estamos todos en sintonía porque no está este gran mal acechando entre nosotros, que era mi mamá (Andrea Vázquez). Por primera vez, después de muchos años, estamos todos juntos como una familia unida y apoyándonos para poder revelar toda esta gran farsa que se fue construyendo. Que arruinó familias”, agregó.

Respecto a I. G., su hermano de de 16 años que sigue viviendo con Andrea Vázquez, Tomás indicó que es “una situación muy delicada” y que su preocupación es poder seguir teniendo vínculo y relación con el menor, el cual solamente se da a través de WhatsApp.

"Desde que mi mamá me bloqueó siento paz, ya no tengo esa nube tóxica encima", reconoció el joven. “Me sigue costando decirle papá, así imaginen cuánto daño tengo en mi interior”, expresó durante la charla.

Hablaron los padres de Andrea Vázquez: "El daño que hizo es irreparable"

En la charla también estuvo presente Juan Vázquez, padre de Andrea: “Estoy totalmente destrozado de la terrible mentira que tejió. No sé por qué lo hizo, es una mentira terrible sin fundamentos. Durante mucho tiempo la apoyé como cualquier padre, pero el tiempo me demostró que fue capaz de inventar tremenda barbaridad contra Pablo y puso en riesgo la salud mental de mis nietos".

El hombre reveló que hace unos meses también fue denunciado falsamente por su hija, quien lo acusó de abusar sexualmente de una sobrina: “Es totalmente falso. Mi hija, a toda persona que no le da la razón, la maltrata y la acusa de pedófilo”.

“El daño que hizo es irreparable. Destruyó a mi familia y a la de Pablo”, expuso el hombre, quien no ve a su nieto menor desde hace dos años.

Alicia, madre de Andrea, también se expresó: "Queremos pedirle perdón a Pablo, no teníamos idea de la maldad y las consecuencias. No nos dimos cuenta, es nuestra hija y uno se enceguece. Mil veces le pido disculpas con todo mi corazón".

Fuerte reclamo por leyes que protejan a víctimas de falsas denuncias

Pablo Ghisoni

Tras las declaraciones del hijo de Pablo Ghisoni, se puso el foco nuevamente en la necesidad de una ley que ampare a las víctimas de denuncias falsas. En este sentido, la presidente de la Asociación Civil Morelli, Bárbara Morelli, expresó su apoyo al médico y pidió que el Congreso avance en leyes que protejan a las víctimas de impedimento de contacto y denuncias infundadas:

"La causa estuvo paralizada por años y cuando finalmente llegó a juicio, lo acompañamos como Asociación, visibilizando la problemática del impedimento de contacto, de las falsas denuncias y del uso del sistema judicial como herramienta de daño", señaló en declaraciones radiales.

Desde principios de 2023, la Asociación Morelli acompañó de manera sostenida el desarrollo del juicio, promoviendo acciones de concientización frente al tribunal de La Matanza-Zamora y recibiendo, según relata su presidenta, amenazas y ataques por parte de agrupaciones feministas que defendían la acusación.

"Todos los martes íbamos al juzgado a mostrar que del otro lado también hay víctimas: padres separados que no pueden ver a sus hijos, niños manipulados, familias enteras quebradas por denuncias que luego no se sostienen con pruebas. Llevamos carteles, hablamos con vecinos, explicamos la figura de la alienación parental. Llegamos a muchísima gente. No defendemos abusadores, defendemos la verdad y los vínculos sanos", remarcó Morelli.

La absolución de Ghisoni fue interpretada por la Asociación como un precedente clave para impulsar el debate sobre la utilización del sistema judicial en conflictos de familia, en particular cuando hay menores involucrados.

La ONG también participó, junto a otras organizaciones, del evento realizado en el Congreso de la Nación en octubre pasado, donde se presentó un proyecto de ley para agravar las penas por calumnias, denuncias falsas y falso testimonio.

Por último, Morelli insistió con que "es urgente restituir el principio de inocencia y generar herramientas para que los padres que sufren impedimento de contacto o falsas acusaciones puedan acceder a justicia real y rápida. El sistema no puede seguir fallando en silencio".

Investigan por asociación ilícita a Andrea Vázquez

andrea vazquez pablo ghisoni

Andrea Karina Vázquez es médica ginecóloga y subdirectora de la Dirección de Acceso a la Justicia de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de la Municipalidad de La Matanza. Está acusada de haber manipulado a sus hijos para que mintieran ante la Justicia y dijeran que su padre había abusado de ellos.

Luego de que Tomás revelara que cuando era menor de edad había sido manipulado para denunciar a su padre, el fiscal Jorge Betini Sansoni, de Lomas de Zamora, denunció a Vázquez por “falso testimonio agravado”.

La denuncia penal recae directamente sobre Vázquez y no sobre Tomás, dado que él era menor al momento de denunciar falsamente a su padre.

En tanto, el médico fue finalmente absuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de Lomas de Zamora, al considerar que no existía prueba suficiente para sostener la acusación, que ya había sido desestimada en otras instancias previas.

Pablo todavía no pudo reencontrarse con Tomás debido a que el proceso judicial sigue en curso y debe acatar medidas restrictivas del fuero de familia, entre ellas la perimetral. Al respecto, aseguró que no estaba al tanto de que iba a comunicarse con su hijo y pidió que se respeten los tiempos “para no contaminar la causa”.

“Como dije en Casación: cuando alguno de estos hijos que he perdido me venga a buscar, yo voy a estar ahí. Necesito hechos, no palabras. Y esto, creo, forma parte de esos hechos para poder para empezar a construir un puente y esto que se ha detonado. Esto es una buena forma de iniciarlo”, sostuvo de todas formas.