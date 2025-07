La fecha confirmada oficialmente del nuevo fin de semana largo, según decreto presidencial

Cuándo es el próximo fin de semana largo

Según el calendario oficial 2025, el feriado por el Día del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, que corresponde al 17 de agosto, fue trasladado al 15 de agosto y figura como día no laborable.

En septiembre no habrá feriados ni días no laborables, y aunque el 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cae domingo, no se moverá a otra fecha. El próximo feriado oficial será el 24 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional; si bien se conmemora el sábado 22, se traslada al lunes para fomentar el turismo.

Fin de semana largo

Este calendario ofrece pocas oportunidades para disfrutar de días de descanso extra fuera de los fines de semana. Si bien los feriados tradicionales como el 9 de julio o el 25 de mayo permanecen fijos, los días no laborables quedan sujetos a la decisión de cada empleador.

Esto obliga a trabajadores y empresas a planificar con más anticipación y precisión actividades relacionadas con el turismo, eventos o descansos, ya que no siempre habrá un día libre adicional garantizado.

En resumen, el calendario 2025 trae cambios importantes en los feriados y días no laborables, reduciendo las chances de disfrutar de un fin de semana largo tradicional durante varios meses. Por eso, planificar con tiempo y estar atento a las disposiciones oficiales será clave para aprovechar al máximo los días de descanso. Así, aunque la oferta sea más limitada, cada oportunidad de descanso puede convertirse en una escapada ideal para recargar energías.