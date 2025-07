Una asociación civil reclama leyes para proteger a víctimas de falsas denuncias

La presidente de la Asociación Civil Morelli, Bárbara Morelli, expresó su apoyo a Pablo Ghisoni tras las declaraciones de su hijo, quien aseguró que fue “manipulado” por su madre para acusar a su padre de haberlo abusado, quien pasó tres años en prisión preventiva tras la falsa denuncia en su contra.

Ghisoni fue denunciado y luego absuelto en una causa penal iniciada hace más de una década por presunto abuso sexual, en el marco de un conflicto de familia. El Tribunal Oral Criminal N°9 de Lomas de Zamora falló a favor del imputado, al considerar que no existía prueba suficiente para sostener la acusación, que ya había sido desestimada en otras instancias previas.

"Este caso empezó cuando yo aún estaba en la secundaria. La causa estuvo paralizada por años y cuando finalmente llegó a juicio, lo acompañamos como Asociación, visibilizando la problemática del impedimento de contacto, de las falsas denuncias y del uso del sistema judicial como herramienta de daño", señaló Morelli en declaraciones radiales.

La Asociación Morelli respaldó a Pablo Ghisoni

Desde principios de 2023, la Asociación Morelli acompañó de manera sostenida el desarrollo del juicio, promoviendo acciones de concientización frente al tribunal de La Matanza-Zamora y recibiendo, según relata su presidenta, amenazas y ataques por parte de agrupaciones feministas que defendían la acusación.

"Todos los martes íbamos al juzgado a mostrar que del otro lado también hay víctimas: padres separados que no pueden ver a sus hijos, niños manipulados, familias enteras quebradas por denuncias que luego no se sostienen con pruebas. Llevamos carteles, hablamos con vecinos, explicamos la figura de la alienación parental. Llegamos a muchísima gente. No defendemos abusadores, defendemos la verdad y los vínculos sanos", remarcó Morelli.

Recientemente, el hijo de Ghisoni sostuvo: "Perdí a mi familia y a mi papá durante más de una década”. Y, según reveló, su mamá, Andrea Vázquez, lo "instruyó sobre qué decir y qué callar. No fui abusado, fui manipulado por mi madre".

La absolución de Ghisoni fue interpretada por la Asociación como un precedente clave para impulsar el debate sobre la utilización del sistema judicial en conflictos de familia, en particular cuando hay menores involucrados. La ONG también participó, junto a otras organizaciones, del evento realizado en el Congreso de la Nación en octubre pasado, donde se presentó un proyecto de ley para agravar las penas por calumnias, denuncias falsas y falso testimonio, con participación de la diputada Lilia Lemoine y otras entidades civiles.

Por último, Morelli insistió con que "es urgente restituir el principio de inocencia y generar herramientas para que los padres que sufren impedimento de contacto o falsas acusaciones puedan acceder a justicia real y rápida. El sistema no puede seguir fallando en silencio".