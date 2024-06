Bullrich llegó a la zona del rastrillaje: ¿encontraron una nueva pista de Loan?

Embed - 17 DÍAS SIN LOAN: BULLRICH llegó a la ZONA de RASTRILLAJE

Nuevo megaoperativo de rastrillaje: sin embargo, la familia de Loan no cree en la versión de la tía Laudelina

La tía de Loan aseguró que fue atropellado. Con esta hipótesis la Justicia ordenó un nuevo megarastrillaje en la casa de la abuela. Sin embargo la familia y sus abogados creen que es una maniobra para distraer la investigación.

La palabra de Burlando

El abogado no confía en la declaración de la tía. El letrado condenó los anuncios del gobernador Gustavo Valdés sobre las novedades del caso y apuntó contra varios funcionarios por "obstrucción" y "violación del secreto de sumario".

La PALABRA de BURLANDO, ABOGADO de la FAMILIA de LOAN

El letrado dialogó con Guillermo Favale en Argentina en vivo, por C5N, donde remarcó que trabajadores judiciales correntinos "no solamente no trabajaban los domingos sino que no hicieron ningún tipo de medida que tenga que ver con el sentido común de cualquier investigación", y adelantó que va a pedir que se revise su accionar.

También se expresó sobre el rápido anuncio de la declaración de Laudelina, tía de Loan, quien aseguró que fue atropellado por la camioneta de Victoria Caillava y Carlos Pérez. "También lo que ocurrió el sábado merece, en cuanto a lo que significa la obstrucción, la violación del secreto de sumario, que se investigue la conducta de los fiscales que recibieron esta declaración, y obviamente todas las personas que comunicaron distintas circunstancias que están amparadas en el secreto de sumario", sostuvo.

"No les importa la familia de Loan", remarcó. Sobre lo publicado por Valdés, consideró: "Una persona que se atreve a decir con tanta certeza, un funcionario de la más alta jerarquía, ¿cómo impacta eso en la familia? No le mandaron ni un psicólogo a esa familia. ¿Te sentís tan afectado? Ocupate de la familia. Es una familia humilde, y esa humildad da la sensación de que les permite a los funcionarios decir cualquier cosa", concluyó.

Laudelina declaró tanto ante la Fiscalía General como ante la Fiscalía Provincial de #Corrientes, y habría narrado cómo fueron los hechos del Caso Loan.