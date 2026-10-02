Video: detuvieron en Castelar a un hombre acusado de abuso sexual y homicidio

La segunda acusación contra Colman Colman tiene como víctima a un nene de 12 años miembro de su familia, que relató un abuso sexual agravado sufrido en un colchón de una vivienda de Villa Madero, partido bonaerense de La Matanza.

El juez se encontró con los informes de seis psicólogas oficiales que establecieron que "durante el relato, el joven evidenció signos de angustia genuina compatibles con la vivencia de un evento traumático, manteniendo coherencia en la exposición de las situaciones padecidas". También constan en el expediente la declaración del padre de la víctima y un reporte del Cuerpo Médico Forense.

Con todos esos elementos el juez Guerrero ordenó la detención de Colman Colman, de nacionalidad paraguaya, y dictó la prisión preventiva, además de un embargo por $51 millones. Una vez en custodia policial, el hombre declaró en su indagatoria ante el juez para negar toda responsabilidad en el abuso sexual del nene, porque "es mentira lo que dicen".

"Por otro lado, respecto del hecho del homicidio quiero decir que fue sin querer, fue sin intención. El dueño del local estaba ahí conmigo", reveló en referencia al crimen en la ferretería. Luego cerró con un "no voy a contestar preguntas".