Video: detuvieron en Castelar a un hombre acusado de abuso sexual y homicidio
La Policía de la Ciudad localizó al hombre cuando llegaba a trabajar a una obra en construcción y el momento de su detención se hizo vira con un video.
Efectivos de la división Homicidios de la Policía de la Ciudad detuvieron la semana pasada en Castelar a un hombre de 31 años que está acusado no sólo por el crimen de un conocido en Villa Zavaleta, en el barrio de Barracas, sino también por el abuso sexual de un nene de su familia.
Cristhian Gabriel Colman Colman fue detenido cuando llegaba a trabajar a una obra en construcción en la localidad bonaerense de Castelar. El hombre tenía un pedido de captura emitido por el juez José Guerrero, quien acaba de asumir como titular del Juzgado Criminal de Instrucción N°1 y reactivó la causa en su contra, informó el sitio Infobae.
Apenas llegó a su despacho el flamante juez empezó a revisar los legajos pendientes y encontró el de Colman Colman, quien estaba acusado desde el 30 de agosto de 2025 por el crimen de Ricardo de Jesús Colman Ramírez, un conocido suyo -no pariente- a quien le había disparado por la nuca frente a una ferretería.
La fiscalía reunió datos del caso como que Colman y la víctima habían estado compartiendo un asado, y que tras el crimen el acusado se retiró a pie por los pasillos de la villa Zavaleta.
Pero la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la vía pública, y la justicia ya tenía ese video en sus manos, así como también las declaraciones de testigos de esa noche.
La segunda acusación contra Colman Colman tiene como víctima a un nene de 12 años miembro de su familia, que relató un abuso sexual agravado sufrido en un colchón de una vivienda de Villa Madero, partido bonaerense de La Matanza.
El juez se encontró con los informes de seis psicólogas oficiales que establecieron que "durante el relato, el joven evidenció signos de angustia genuina compatibles con la vivencia de un evento traumático, manteniendo coherencia en la exposición de las situaciones padecidas". También constan en el expediente la declaración del padre de la víctima y un reporte del Cuerpo Médico Forense.
Con todos esos elementos el juez Guerrero ordenó la detención de Colman Colman, de nacionalidad paraguaya, y dictó la prisión preventiva, además de un embargo por $51 millones. Una vez en custodia policial, el hombre declaró en su indagatoria ante el juez para negar toda responsabilidad en el abuso sexual del nene, porque "es mentira lo que dicen".
"Por otro lado, respecto del hecho del homicidio quiero decir que fue sin querer, fue sin intención. El dueño del local estaba ahí conmigo", reveló en referencia al crimen en la ferretería. Luego cerró con un "no voy a contestar preguntas".
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