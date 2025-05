Rosemary, la "amiga" de Javier Milei, reveló haber tenido un "touch and go" con Alberto Fernández

Luego, disparó contra González, a quien acusó de traicionar a Fátima Flores: “Claro. Fue con el cuchillo y el tenedor ahí”. Y explicó: “Hace cuatro años que lo conozco a Milei. Terminó con Daniela y lo conocí yo”.

En cuanto a su relación con Alberto Fernández, Maturana se extendió sobre su vínculo con el ex presidente: “Tuve un touch and go con Alberto antes de que fuera candidato. Fueron cuatro veces, y todo se cortó cuando me fui de vacaciones a Buzios porque arrancaba la campaña. A la semana de volver, falleció la madre de Alberto. Me invitó a cenar y ese fin de semana lo anunció Cristina como candidato”.

Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado con la presencia de la esposa de Fernández, Fabiola Yañez: “Fabiola estaba afuera, ellos se llevaban mal, era una relación de muchas idas y vueltas. Él la quería, se le llenaron los ojos de lágrimas cuando le pregunté por ella, pero ella era muy intensa y él decidió cortar la relación. Alberto me habló casi toda su gestión. Nunca me vi con él cuando era presidente.”

Lejos de alejarse de los círculos del poder, Maturana comenzó a relacionarse con Milei luego de la salida de Fernández: “Llegué a Milei a través de un amigo de la política a fines de la pandemia, en un bar pequeño de Once, a las seis de la mañana, cuando él recién empezaba a lanzar su candidatura. Ahí nos miramos intensamente y cuando lo saludé, le puse los puños, y él se enojó porque ya sabés cómo es él”.

Respecto a los rumores de que González la “odia”, Maturana reconoció: “Es verdad que ella vio mensajes míos con el presidente en su teléfono. Me acaba de bloquear, así que se está haciendo cargo”.

Además, señaló que las comunicaciones fueron una fuente de conflicto al final de su vínculo con Milei: “Yo le había avisado a él que ella estaba mirando su teléfono por algunas cosas que me comentaba. Ese día hablé con él a la noche, le compré una remera negra de Gola de regalo, y al día siguiente al mediodía me llamó Yuyito”.

Maturana comentó que la relación entre la exvedette y el presidente “venía mal desde hacía meses” y mostró un libro de Tantra del culto de lo femenino, asegurando: “Me lo regaló él, Milei”.

Finalmente, sobre su relación con el presidente, Maturana dejó en claro: “Nunca hubo intimidad porque no se dio y yo dije que no. Él se había mudado al country de Benavídez, Nordelta, durante la campaña. Un día hablamos durante cuatro horas y me dijo: ‘Vamos a vernos’. Le respondí que ni loca, porque era muy tarde y no daba. Me dijo: ‘Vos te lo perdés’”.