Se confirmó un nuevo feriado y fin de semana largo para agosto 2025: cuándo es

A diferencia de los feriados nacionales obligatorios, este tipo de jornadas no son de cumplimiento obligatorio, queda a decisión del empleador otorgarlas o no. Según la Ley 27.399, el Ejecutivo tiene la facultad de declarar hasta tres días no laborables turísticos por año, con el objetivo de generar fines de semana largos que impulsen el movimiento en los principales destinos del país.

san martín.jpg El 24 de agosto de 1816 nació la hija del general José de San Martín, el padre de la patria

Calendario de feriados 2025

Luego de agosto, el próximo fin de semana largo será en noviembre, cuando se una el viernes 21, declarado como día no laborable con fines turísticos, con el feriado trasladado del lunes 24 por el Día de la Soberanía Nacional.

En diciembre, también habrá oportunidad de disfrutar otro fin de semana largo, gracias al feriado del lunes 8, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción. A continuación, el calendario de feriados 2025 confirmado hasta el momento:

Feriados inamovibles:

Lunes 8 de diciembre – Inmaculada Concepción de María

– Inmaculada Concepción de María Jueves 25 de diciembre – Navidad

Feriados trasladables:

Domingo 17 de agosto – Paso a la Inmortalidad de San Martín

– Paso a la Inmortalidad de San Martín Domingo 12 de octubre – Día del Respeto a la Diversidad Cultural

– Día del Respeto a la Diversidad Cultural Lunes 24 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables con fines turísticos confirmados: