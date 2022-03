El temporal azotó Florencio Varela y provocó destrozos

"El tornado era gigante, levantó todo. Parecía una película", sostuvo uno de los vecinos.

Según se pudo ver en las imágenes tomadas por C5N, el temporal generó "un mar de escombros", con las calles repletas de elementos que se volaron de las casas como chapas, vidrios y hasta ropa.

Los comerciantes del barrio El Alpino sufrieron daños materiales y la pérdida de mercadería, con varios destrozos en sus instalaciones.

Un supermercado se vio fuertemente afectado por el temporal y el local quedó con peligro de derrumbe ante el colapso de una de las paredes de su frente.

"Fue un desastre. Me llamaron a las 4 de la mañana y me avisaron", contó el dueño del supermercado. "Se destruyó todo. Llamé para que me tiren abajo el frente porque hay gente que pasa por abajo caminando. Puse cinta y para colmo hay un par de pibes están robando mercadería", sostuvo.

Fuentes de Defensa Civil quienes señalaron que no se registraron fallecidos ni heridos graves pero hay cientos de familias sin servicio de energía eléctrica ni agua. A su vez, la Ruta 53 se encuentra cortada.