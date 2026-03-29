Apagón en el AMBA: el temporal provocó miles de cortes de luz

Las prestatarias han reforzado sus esquemas de emergencia, aunque la persistencia del mal tiempo condiciona la velocidad de las reparaciones en la vía pública.

Cómo sigue el clima en el AMBA

Luego de un sábado lluvioso, el domingo arrancó también inestable y el organismo nacional preveía que se mantenga el mal clima, con probabilidades de tormentas aisladas para horas de la tarde y chaparrones en la noche; en una jornada que transcurrió con temperaturas de entre 21 y 25 grados.

El mal clima hizo estragos en varias zonas del país este domingo. Y la tendencia para la mini semana previa a los feriados sería de inestabilidad, pero además, con elevadas temperaturas, con marcas cercanas a los 30 grados durante una seguidilla de jornadas.

El inicio de la mini semana sería todavía con precipitaciones. El organismo nacional espera un lunes con tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y cielo parcialmente nublado en la noche; junto a marcas térmicas de entre 21 y 29 grados.