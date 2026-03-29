Apagón en el AMBA: el temporal provocó miles de cortes de luz
Las lluvias y tormentas fuertes que azotaron este domingo a Buenos Aires generaron complicaciones en varios barrios. Se registraban miles de cortes de luz.
El último domingo de marzo se ve empañado por un fuerte temporal que dejó a miles de usuarios sin suministro eléctrico en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano. Las intensas lluvias, que comenzaron durante las primeras horas de la mañana, provocaron fallas en la red y cortes preventivos en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Según los datos oficiales del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), la situación para la tarde del domingo era la siguiente:
- Edesur: Reporta 3.822 usuarios afectados. Las zonas más críticas se concentran en el sur del conurbano, específicamente en Lomas de Zamora, Florencio Varela y Berazategui.
- Edenor: Registra 535 usuarios sin luz, con el foco principal de interrupción en el barrio porteño de Coghlan.
Cabe destacar que estas cifras muestran una leve mejoría respecto al amanecer, cuando el número de familias sin servicio era considerablemente mayor.
La situación en la capital bonaerense es particularmente compleja. Bajo la concesión de EDELAP, se han reportado múltiples interrupciones vinculadas directamente a la intensidad de la tormenta.
Vecinos de distintas localidades platenses informaron incluso sobre explosiones de transformadores, lo que ha dificultado las tareas de las cuadrillas para restablecer el servicio de manera inmediata.
Las prestatarias han reforzado sus esquemas de emergencia, aunque la persistencia del mal tiempo condiciona la velocidad de las reparaciones en la vía pública.
Cómo sigue el clima en el AMBA
Luego de un sábado lluvioso, el domingo arrancó también inestable y el organismo nacional preveía que se mantenga el mal clima, con probabilidades de tormentas aisladas para horas de la tarde y chaparrones en la noche; en una jornada que transcurrió con temperaturas de entre 21 y 25 grados.
El mal clima hizo estragos en varias zonas del país este domingo. Y la tendencia para la mini semana previa a los feriados sería de inestabilidad, pero además, con elevadas temperaturas, con marcas cercanas a los 30 grados durante una seguidilla de jornadas.
El inicio de la mini semana sería todavía con precipitaciones. El organismo nacional espera un lunes con tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pasando a chaparrones en la tarde y cielo parcialmente nublado en la noche; junto a marcas térmicas de entre 21 y 29 grados.
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