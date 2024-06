Test viral: descubrí qué necesitás cambiar de tu personalidad según la posición de cubiertos que elijas

Test viral: qué posición de los cubiertos elegís en la imagen

Test viral cubiertos.png

Resultados del test viral

Plato número 1

Este primer plato es para aquellos que son directos y no guardan nada. Valoran la sinceridad por encima de todo y no toleran personas que les quiten energía. Son personas activas que siempre buscan mantenerse ocupadas. Disfrutan del deporte y pasar tiempo con amigos, pero tienen dificultad para estar solos, lo que a veces los hace exigentes con quienes los rodean. Es importante que comprendan que los demás también tienen sus propias vidas y no siempre pueden estar disponibles para ellos.

Plato número 2

Quienes eligen este plato suelen ser insatisfechos y están constantemente en busca de nuevas experiencias. No temen a los desafíos y disfrutan del contacto con amigos y familiares. Les gusta hacer nuevos amigos y siempre están abiertos a ampliar su círculo social. Son comunicativos y valoran la interacción con su entorno. Sin embargo, deben tener cuidado con su necesidad constante de más. Aunque es positivo tener metas y mejorar cada día, también es esencial aprender a ser agradecidos por lo que ya se tiene.

Plato número 3

Los que prefieren este plato son personas sinceras y agradecidas, capaces de expresar sus sentimientos con facilidad. Disfrutan de las pequeñas cosas de la vida y son buenos amigos, empáticos y rodeados de personas positivas. Aunque son cordiales y simpáticos, a veces les cuesta apartarse de aquellos que intentan aprovecharse de ellos, ya que no desean lastimar a los demás. Esta generosidad puede llevarlos a ser víctimas de personas manipuladoras.

Plato número 4

Transparencia y sinceridad definen a quienes eligen este plato. No piden lo que no pueden ofrecer y esperan relaciones mutuamente beneficiosas. No toleran que les roben energía ni que las relaciones sean unilateralmente demandantes. Prefieren ser directos y, aunque suelen medir sus palabras, pueden ser explosivos cuando se sienten vulnerados. No les agrada jugar con ellos y, si se sienten traicionados, pueden planear una venganza que será efectiva y medida.

Plato número 5

Las personas que prefieren este plato son sinceras y excelentes comunicadores. Valoran la capacidad de expresión y no se sienten cómodos con quienes no pueden comunicarse claramente. Son simpáticos y abiertos, aunque pueden tener cambios de humor repentinos. Cuando se alejan de situaciones tóxicas, prefieren ignorar y alejarse sin mirar atrás, para protegerse a sí mismos y a su paz mental.

