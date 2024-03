Test viral: la manzana que elijas revelará por qué no sobresalís ante los demás

Test viral: qué manzana elegís de la imagen

Manzana

Resultados del test viral

La primera manzana: son muchas las situaciones que te están hundiendo y que ya son parte de tu pasado. Te aferras mucho a vos lo que viviste con las personas que amaste mucho y que fueron importantes en tu vida. Sin embargo, esta etapa ya pasó y será mejor que los dejes. Dedícate tiempo a vos.

La segunda manzana: sabes del error que cometiste en el pasado y eres consciente del dolor que causaste. Es este sentimiento de culpa que te impide seguir adelante. Aunque no todos somos perfectos, debes saber perdonarte y abandonar este tipo de situaciones.

La tercera manzana: estás seguro de que el pasado quedó atrás y que no es necesario disculparse, simplemente decide no mirar atrás. Pero es importante que tengas en cuenta que hasta que no se conozcan las conclusiones, es casi imposible emprender un nuevo camino en tu vida.

La cuarta manzana: evita pensar mucho en lo que los demás piensan sobre ti o cualquier comentario que hagan. Estas emociones negativas no te ayudan a mantener la calma y es mejor dejarlos para empezar a pensar en vos mismo. Procura hacer cosas que amantes y te entretengan.

Qué es un reto viral

Un reto viral es una forma de entretenerse que tienen los usuarios que navegan en redes sociales, estas pueden ser Facebook, Twitter, Threads, entre otras. Por lo general se trata en encontrar dibujos, personas, objetos en una imagen, algunos en un tiempo determinado y otros no.

Qué es un acertijo lógico

Los acertijos lógicos son otra forma de entretenimiento que no necesita un conocimiento previo, ya que son juegos donde la resolución al enigma se realiza a través del razonamiento y la intuición.

Qué es un desafío intelectual

Son actividades con temas como matemática, adivinanzas y relación de objetos que ponen a prueba los conocimientos básicos que aprendimos alguna vez. Se trata de juegos sencillos y moderados que buscan el interés de las personas para obtener los resultados jugando, que por lo general requieren un poco de paciencia.