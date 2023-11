Test viral: el felino que veas primero revelará rasgos de tu personalidad

Test viral: qué felino ves primero en la imagen

Resultados del test viral

León

Si el león fue el primero en captar tu mirada en el test visual, quiere decir que sos una persona fuertemente independiente. El control es una máxima para vos que debes poseer en todo momento. De no ser así, la situación se te va de las manos dejando que te inunde la desesperación y desorientación. Como el rey de la selva, tenés un status que mantener y responsabilidades que vienen con él.

Si bien no te importa lo que el resto piense sobre vos, es importante que legitimen tu posición, hecho que se logra actuando con honestidad y astucia. La libertad es la brújula de tu vida, ya que sueles huir de las situaciones en las que no hay opciones o escapatoria visible, o incluso cuando sos vos el que recibe y no da las órdenes.

Tigre

La franqueza y brutal honestidad del tigre no tiene comparación. Los que ven al felino a rayas son enemigos de la hipocresía y la falsedad. Tu admiración por la verdad te hace levemente impulsivo a decir lo que piensas, a veces trayéndote problemas por tu falta de tacto.

En línea con estos valores, la responsabilidad es otro principio que figura en tu podio. Mostrás mucho compromiso con las actividades que realizás, y eso te lleva a querer darle fuerza a tu crecimiento personal. También trabajás bien en equipo, donde valoran tu proactividad y búsqueda de nuevos frentes innovadores que cruzar.

