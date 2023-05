Test viral: lo primero que veas revelará si sos una persona transparente

Si viste primero el fuego

Posees un gran poder de observación y una memoria privilegiada. Te encanta experimentar cosas nuevas. Das buenos consejos.

Te caracterizas por tu honestidad. Sos transparente. No sabes cómo ocultar lo que sientes. Elegís tener relaciones amorosas cortas, pero intensas. No crees en la monogamia. Te alejas de la gente hipócrita porque no la toleras.

Si viste primero las manos

Siempre buscas nuevas aventuras. Considerás que todos tienen una media naranja esperando ser hallada. Te encanta estar en pareja.

Sos muy fiel. La zona de confort no es lo tuyo. Te vas de los lugares donde no puedes crecer. Vivís como si no existiera un mañana.