Tragedia en Capioví, Misiones: un trabajador murió aplastado por una retroexcavadora

Los fatales antecedentes en Misiones

Tractor campo

El fallecimiento de Cuevas se suma a una serie de antecedentes sobre similares siniestros ocurridos en Misiones en las últimas semanas y que ponen el foco en las normas de seguridad vinculadas al manejo de este tipo de maquinarias.

Tal fue el caso de Celso Jesse, un trabajador de 68 años y nacionalidad brasileña, quien murió a mediados de noviembre cuando quedó atrapado por un tractor mientras realizaba labores en un campo de Aristóbulo del Valle. Días después, Mirian Krause, de 55 años, perdió la vida tras ser arrollada por un tractor luego de caerse del guardabarros trasero. La tragedia ocurrió en el paraje San Martín del municipio de San Antonio.